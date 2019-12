Rajoy explica en sus memorias por qué se fue a un restaurante durante la moción de censura

Mariano Rajoy explica en su libro Una España mejor, en el que narra su etapa como presidente del Gobierno y del que El País ha publicado un adelanto, que la comida durante el debate de la moción de censura que acabaría tumbando a su Ejecutivo fue algo improvisado.

El expresidente asegura que sabía que la moción prosperaría "casi desde el mismo momento en que se presentó", pero que aún así preparó "dos intervenciones" por "respeto a todas las personas que me habían apoyado dentro y fuera de la Cámara, por consideración hacia todos aquellos que habían confiado en mí".

"Como mi presencia era ociosa ya había anunciado que no me quedaría a la sesión de la tarde", narra, asegurando que después "algunos compañeros propusieron montar una comida", un detalle que "aquel día yo lo agradecí", porque "ellos quisieron acompañarme y yo también prefería estar acompañado".

"Alguien escogió un restaurante cercano y allí nos plantamos María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna, Rafael Hernando y yo. Podían haber sido otros, pero la casualidad quiso que fueran ellos, no hay razones políticas", revela Rajoy sobre la elección del restaurante Arahy, muy próximo al Congreso de los Diputados.

"Pasamos una larga sobremesa que solo se interrumpió cuando María Dolores de Cospedal regresó al Congreso para desmentir una vez más los rumores sobre mi posible dimisión que algunos insistían en difundir. En aquella sobremesa me localizó Andoni Ortuzar para anunciarme lo que ya sabía, y no me llegaron más mensajes porque la cobertura de teléfono era pésima",

Además, desvela que aunque había preparado un breve discurso de despedida, finalmente decidió improvisarlo.

"Le di instrucciones a mi secretaria Ketty para que convocara aquella misma tarde a una copa de despedida al personal del complejo que nos había acompañado durante todos aquellos años. Ese fue mi último acto en La Moncloa y resultó muy gratificante, el mejor colofón a unos días muy duros", cuenta sobre su despedida de La Moncloa.

Rajoy hace también en sus memorias una valoración sobre la corrupción que ha rodeado al PP en los últimos años: "Todas las formaciones que han gobernado tienen casos de corrupción y algunos muy graves, tanto por su magnitud como por la importancia de las personas implicadas, pero el Partido Popular ha sido castigado con mucha más dureza que el resto de los partidos en circunstancias similares".

"La corrupción ha sido nuestro talón de Aquiles, el único instrumento de nuestros adversarios políticos. Hemos pagado un altísimo precio por los escándalos que nos persiguieron durante nuestro mandato aunque la mayoría arrancaban en épocas bastante lejanas en el tiempo. Lo pagamos muy severamente en términos de reputación y opinión pública, y ahí están las encuestas para comprobarlo", explica.