ERC mantiene su "no" a Sánchez tras una reunión en la que el PSOE ha asumido la existencia de un "conflicto político"

ERC sigue manteniendo el "no" a la investidura de Sánchez tras la reunión que ha mantenido este jueves con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Una reunión que se ha alargado dos horas y media y que tendrá continuación en un nuevo encuentro el próximo martes 3 de diciembre, también en el Congreso.

"La posición de Esquerra Republicana en relación a una eventual investidura sigue siendo negativa", dice el partido nacionalista catalán en un comunicado. "Las dos partes hemos establecido un punto de partida común en constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política".

ERC admite que los diagnósticos de las dos partes "no son coincidentes", pero comparten "la necesidad de retomar la vía del diálogo entre partidos e instituciones, así como implicar a la sociedad civil". Los negociadores —Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep María Jové acudieron a la cita de hoy— dicen que han trasladado al PSOE que "la solución democrática para Cataluña pasa por una mesa de negociación" con cuatro pilares: "entre gobiernos", "sin apriorismos ni temas vetados", "con calendario" y con "garantías de cumplimiento".

📰 [COMUNICAT] @Esquerra_ERC i el PSOE acorden 🤝 que ens trobem en un conflicte de naturalesa política



📲 Llegeix el comunicat d'@Esquerra_ERC sobre la reunió entre els equips negociadors👇https://t.co/rUuCq2OJc5 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 28, 2019

La reunión ha tenido lugar desde las 17.00 en el Congreso, y a ella han acudido sendas delegaciones lideradas por los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián. Por parte de los socialistas, también han acudido José Luis Ábalos y Salvador Illa.

"Conflicto político", por escrito

El PSOE asegura en su comunicado que se ha tratado de un "diálogo constructivo" y "una primera aproximación" con "voluntad de entendimiento" en la que se ha podido constatar "la existencia de diferencias pero también de puntos de encuentro y, en todo caso, una voluntad compartida de diálogo que permita desencallar la formación de Gobierno y asegurar la estabilidad política necesaria que permita afrontar: una agenda de derechos sociales, recuperación de derechos civiles y laborales cercenados por los gobiernos del Partido Popular, la situación industrial en Cataluña y en el conjunto de España, en particular el sector de la automoción y encauzar el conflicto político en Cataluña".

El ministro en funciones José Luis Ábalos defendía esta misma mañana que hay un "conflicto político en Cataluña", pero no desveló si el PSOE estaba dispuesto a ponerlo por escrito: "No, no estamos hablando de eso, no sabemos todavía", dijo Ábalos. El comunicado socialista de esta tarde, al final, sí incluye la expresión.

"Es un primer paso para sacar al país de la situación de bloqueo en la que se encuentra en este momento y dar a España el Gobierno progresista que han elegido los ciudadanos", zanjan los socialistas.