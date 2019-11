Iglesias, "optimista" con la investidura: "Espero que los españoles puedan cenar en Nochebuena con un Gobierno"

Pablo Iglesias lanza un mensaje positivo. El secretario general de Podemos es "optimista" de cara a la investidura de Pedro Sánchez, pero pide trabajar con "discreción para que las cosas salgan bien". El líder de la formación morada -y aspirante a vicepresidente en caso de que se dé un Ejecutivo de coalición- reconoció desde el Congreso que poner la legislatura en marcha "no va a ser fácil". Con todo, espera que "los españoles puedan cenar en Nochebuena con un Gobierno".

"Hay que apostar por la empatía y por el diálogo", dijo Iglesias, en clara referencia a las conversaciones con ERC. Y no quiso hablar de cargos. "Lo primero es sacar adelante la investidura", esgrimió antes de añadir que "cualquier discusión que haya sobre el Consejo de Ministros se quedará allí". Para él, no es el momento de entrar en posibles fechas de votación. "¿Va a ser fácil? No", añadió. Así, llama a seguir con las conversaciones con otros partidos, ya sea para buscar el "sí" o la abstención que permita que los cálculos les salgan tanto a PSOE como a Unidas Podemos.

