Hace tan solo un día, Suso, uno de los ex concursantes de Gran Hermano más polémicos y actual colaborador del programa Viva la vida, subía una foto de su nueva pasión: el patinete eléctrico.

En compañía del también televisivo Rafa Mora, acudió a corroborar si esta nueva forma de movilidad ecológica es tan fantástica como tantos dicen y, al parecer por su comentario, así fue. “Ya no cojo más el coche”, escribía junto a su foto, logrando la aprobación de la mayoría de sus seguidores, exceptuando a uno: Manu Tenorio. Y no porque no esté a favor del patinete, sino porque el suyo ha desaparecido.

El cantante, ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha explicado con pena a Suso (y a todos sus seguidores) que hace poco le sustrajeron su patinete eléctrico. "'Arreeggg', me robaron el mío en la puerta del gym. Y es lo mejor para desplazarse por la ciudad", se ha lamentado Tenorio, quien no ha llegado a contar si volverá a invertir en uno o si, por el contrario, se resignará y dejará en el olvido los días de patinete.

La nueva vida de Manu Tenorio

Lejos de polémicas, el cantante sigue dedicándose a la música y, de vez en cuando, nos regala algún reencuentro con los que fueran sus compañeros de la primera edición de Operación Triunfo. De hecho, fue uno de los no faltó a la última reunión (destacada por el gran número de bajas que se produjo) y de los que tampoco olvidó dar sus condolencias a Gisela, cuando saltó la noticia del fallecimiento de su padre.

Así, desde que Manu Tenorio saltase a la fama siempre se ha caracterizado por su carácter afable y por huir de los titulares, aunque no puedo evitar ser el protagonista cuando se filtró su ingreso en el hospital después de haber sufrido un aparatoso accidente doméstico con quemaduras de segundo grado.