ANDALUCÍA.-Sevilla.- Beltrán Pérez avisa que Espadas "formó parte del gobierno de la corrupción" como consejero de Vivienda

Frente a la posición de Espadas, que ha manifestado su "respeto" por la sentencia y ha mostrado su "cariño, respeto y solidaridad" a los dos expresidentes, al igual que a otros exconsejeros condenados, defendiendo la "rectitud y honestidad" de Chaves y Griñán, Beltrán Pérez ha tachado de "intolerables" tales palabras, avisando de que las mismas sólo se entienden "porque estuvo sentado en las mismas mesas del consejo de gobierno" de la Junta de Andalucía como consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Al mismo tiempo, le ha replicado que una sentencia "no es una interpretación, sino que responde a hechos más que probados y demostrados" y calilficados como prevaricación y malversación.

"Pese a no estar incluido en las responsabilidades penales, (Espadas) forma parte de la responsabilidad política y ética de un gobierno que usó la corrupción para acudir dopado a unas elecciones, de las que él mismo se ha visto beneficiado", ha señalado Beltrán Pérez, alertando de que los socialistas "acudían a las elecciones comprando votos y voluntades". "Espadas está avalando la red clientelar y compra de votos que formó el PSOE en la época en la que él pertenecía al Gobierno de la Junta de Andalucía", ha enfatizado.

"El PSOE mintió todas y cada una de las veces que dijo en el Parlamento andaluz que no hubo nada, que no sabía nada, que no vio nada, un argumento falso que sostuvieron en los juzgados. Los que decían no saber nada hoy se enfrentan a 68 años de cárcel y 254 de inhabilitación por prevaricación y malversación", ha indicado Beltrán Pérez", considerando "lamentable cómo Espadas sale a defender a sus compañeros de partido que repartieron el dinero de los parados entre amigos, afines y red clientelar para perpetuarse en el poder".