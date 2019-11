Los trucos para triunfar en el Black Friday (y comprar de forma segura)

No hay amante de las compras que no tenga marcado en su calendario el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebra el esperado Black Friday. Es durante esa jornada cuando los comercios, tanto online como físicos, ofrecen grandes descuentos en sus productos como punto de partida a la campaña navideña. Sin embargo, estas ofertas no son exclusivas del último viernes de noviembre ya que durante las dos semanas previas, los consumidores ya pueden beneficiarse de algunas rebajas en ciertos productos.

Así, el final de noviembre brinda una gran oportunidad para hacerse con algunos de los gadgets tecnológicos que siempre has querido o con aquellos regalos que se van a agotar estas Navidades. Eso sí, conviene tener en cuenta ciertos trucos para conseguir las mejores ofertas y para no caer en ciertos timos. En este sentido, hay que extremar la precaución y no dejarse llevar por las prisas y las llamadas de atención de los portales de venta.

¿Cómo puedo comprar de forma segura durante el Black Friday?

Una de las maneras más rápidas (y eficaces) de saber si estamos en una página web fiable es comprobar la URL. Si esta empieza con https, no hay ningún problema. Además, si usamos el navegador de Google, podemos recibir una pista extra sobre la fiabilidad de un sitio web: si aparece un icono de candado junto a la URL, quiere decir que la página es fiable porque ha superado todos los controles de seguridad de Google.

El correo es otro de los ámbitos en los que hay que prestar especial atención, ya que es a través de él donde actúan muchos estafadores. Por ello, se debe desconfiar de mensajes que ofrezcan suculentos descuentos si el usuario introduce sus datos personales o su cuenta bancaria.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también señalan otras medidas de seguridad que puede tener el consumidor, entre ellas, fijarse en que aparezca tanto el precio rebajado como el original, leer con detenimiento las políticas de pagos, cambios y devoluciones y pedir siempre el tique, factura o resguardo. Además, la OCU recuerda que, en las compras online, los clientes disponen de un mínimo de 14 días para devolver el producto. Por último, también recomienda evitar las transferencias bancarias y apostar por tarjetas prepago, de crédito o Paypal.