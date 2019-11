Cinco consejos para sobrevivir al Black Friday con liquidez en la tarjeta

El próximo 29 #de noviembre el Black Friday vuelve a nuestras tiendas, con todo lo que ello implica. Es cierto que algunos comercios y páginas web ya han empezado a adelantarse a las ofertas que se llevarán a cabo este día, pero es solo una forma de calentar motores para el gran acontecimiento, los grandes descuentos todavía están por llegar.

A pesar de que ya es posible encontrar alguna ganga, no hay que volverse loco, bien utilizado, esta fecha de ofertas puede ayudarnos a ahorrar, por ejemplo, permitiéndonos hacer las compras de Navidad por adelantado y con significativas rebajas aunque hay más trucos que podemos llevar a cabo. Sin embargo, si nuestra intención es utilizar la tarjeta de crédito para llevar a cabo las compras este día hay cinco consejos que debemos tener en cuenta para no arruinarnos.

Haz una lista de la compra. Puede parecer una tontería pero pensar en lo que necesitamos y llevarlo por escrito ayuda ano salirnos del guion, de forma que no nos dejamos llevar por compras impulsivas. Además, si lo trabajamos con suficiente anterioridad podemos ahorrar el mes anterior para hacer las compras del Black Friday que necesitemos. Realiza untrabajo de investigación y comparación previo. Antes de comprar siempre es importante comparar pero, en época de rebajas, más. Es fundamental que te cerciones de que los productos seleccionados están realmente rebajados y de que merecen la pena. Según estudió la OCU el año pasado, durante la semana del Black Friday, las bajadas de precios más potentes se detectaron en CarrefourOnline (-24,7%) , ElCorteInglés (-19,2%) , Fnac (-16%), Amazon, MediaMarkt, PCComponentes y Worten (en torno al 12 o 13%). Es decir, de los productos que bajaron de precio, la media del descenso era porcentaje. Comprueba la fiabilidad de la plataforma en la que vas a operar. ¿La conoces? ¿Has comprado antes ahí? ¿Tiene comentarios en internet de otras personas que la han utilizado? Evita hacer transacciones en cualquier plataforma que no te inspire confianza o te genere cualquier tipo de duda. Sobre todo, en estas fechas. Conoce tus derechos y revisa la política de devolución. Igual que el resto del año, tienes derechos como consumidor que deben respetarse. Las rebajas y descuentos no los anulan. Comprueba, por ejemplo, que puedas cambiar tus compras o devolverlas y de qué forma o en qué condiciones podrías hacerlo. Ponte un límite. Cuando compramos con tarjeta de crédito y pagamos al mes siguiente parece que los precios no nos pesan. Esto puede ser muy peligroso, ya que no vemos el dinero descontado de nuestra cuenta y nos animamos para seguir comprando, lo que puede suponer un susto al mes siguiente cuando haya que ajustan cuentas.

Sobre todo, muy importante compres con tarjeta o en metálico, es recomendable no solicitar un préstamo para llevar a cabo compras que no son estrictamente necesarias y, en caso de que sea absolutamente necesario hacerlo, revisa muy bien las condiciones para que no resulten abusivas.