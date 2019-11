Cinco gadgets que siempre has querido y tienes rebajados antes del Black Friday

Tras la celebración de Halloween, y aunque aún quedan dos meses, la mirada ya está puesta en la Navidad. Con ella, no hay quien pueda resistirse a escribir (o, al menos, a pensar) en su carta a los Reyes Magos, en la que los gadgets tecnológicos son uno de los deseos más populares. De hecho, los más previsores adelantan sus compras navideñas al Black Friday que, este año, se celebra el 29 de noviembre. Se trata de una fecha marcada en el calendario para los amantes de las compras, puesto que todos los establecimientos cuentan con suculentas ofertas. Los artículos tecnológicos son unos de los más demandados en esta fecha, pero, si quieres adelantarte a este Viernes negro, ya puedes hacerlo en Amazon con estos gadgets que tienen hasta un 50% de descuento.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8. Amazon

Este modelo, con una pantalla infinita de 5.8’’, ha sido uno de los primeros en España en obtener una cualificación "nivel alto" en seguridad. Además, tiene 64 GB de almacenamiento y una cámara dual perfecta para selfies. Este smarthpone libre está a la venta en Amazon con un descuento de más del 51%, con un precio de 399 euros.

iRobot Roomba 671

iRobot Roomba 671. Amazon

Los robots de limpieza son uno de los productos más demandados en estas jornadas de descuentos masivos. En este caso, y para evitar que las existencias se agoten durante el Black Friday, el modelo iRobot Roomba 671 está disponible en Amazon por 239,99 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros respecto al precio recomendado. Es un aspirador adecuado para suelos duros y alfombras, tiene wifi, es compatible con Alexa y cuenta con una aplicación para programar la limpieza.

Nixplay Seed Marco Digital

Nixplay Seed Marco Digital. Amazon

Si eres un amante de la fotografía o te gusta revivir tus recuerdos, puedes adquirir un marco digital Nixplay Seed Ultra Wifi por 197,99 euros. Además de su alta definición, permite acceder a las imágenes compartidas en las distintas redes sociales y crear listas de reproducción.

Pulsera de actividad inteligente Orologio Fitness

Pulsera de actividad inteligente Orologio Fitness. Amazon

La fiebre del running, de las carreras populares y de otros deportes no sería lo mismo sin los gadgets tecnológicos que se emplean en estos ámbitos. Así, no hay deportista que no cuente con un pulsómetro o un reloj GPS. Para empezar en la práctica de estos deportes, la pulsera de actividad inteligente Orologio Fitness (disponible en Amazon por 21,60 euros) ayuda a medir tus datos deportivos, a contabilizar el tiempo de sueño y a contar las calorías quemadas. Es resistente al agua y permite vincular el teléfono para recibir notificaciones.

Batería externa Feob

Batería externa Feob. Amazon

¿Quién no se ha quedado sin batería en el móvil sin posibilidad de cargarla alguna vez? Por ello, es fundamental contar con una batería externa. Esta de Feob, con un precio de 23,35 euros, tiene recarga rápida con dos puertos de salida para cargar dos dispositivos a la vez. Es compatible con iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, tablets, reproductores de música y otros aparatos electrónicos. Además, tiene una pantalla digital que muestra el nivel de carga de la batería.