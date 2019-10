¿Es legal que el INE obtenga la posición de tu teléfono móvil sin preguntarte primero?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado este martes que estudiará la posición de los teléfonos móviles durante ocho días en determinados meses: cuatro días laborales de noviembre, del 18 al 21, 24 de noviembre, 25 de diciembre y dos días del verano de 2020, el 20 de julio y el 15 de agosto.

El objetivo del organismo público es estudiar los movimientos de los móviles de cara a estudiar los desplazamientos de los españoles. Para ello, y según Donald Peña, director de comunicación del INE, se dividirá se dividirá el territorio en "celdas" y se hará un recuento de los teléfonos que están conectados a diferentes y determinadas horas. "No recibiremos nombres de titulares ni datos personales", ha explicado Peña a 20minutos.

Las compañías Movistar, Vodafone y Orange ya han accedido a colaborar dando esos datos. Leadro Núñez, abogado experto en Protección de Datos y socio de Audens, y Pedro Fernández-Paino, abogado en Lex&Tributos, han explicado a 20minutos la legalidad de esta información.

¿Es legal este seguimiento?

Según Leandro Núñez, "no sólo es legal, también es muy recomendable" y "debería hacerse más". Al no requerir el nombre del titular del teléfono, únicamente su posición, "no hay ilegalidad", y está "amparado por la normativa europea", siempre y cuando "sea anónimo", explica.

Pedro Fernández-Paino advierte lo contrario. "No es tanto algo relacionado con la protección de datos, sino con la utilización de la información electrónica", explica. Aunque el INE certifica que no habrá "fines comerciales".

Cada vez que encendemos el teléfono, y lo utilizamos para pedir un taxi o cualquier otro servicio, la información se concentra en las antenas de repetición, y las compañías las guardan un cierto tiempo. "El problema o la ilegalidad está es que las empresas no pueden disponer de esta información para entregársela a otros sin consentimiento previo del cliente", explica Fernández-Paino.

Por otra parte, y a colación de lo indicado por Fernández-Paino, Donald Peña, director de comunicación del INE, ha confirmado a 20minutos que no recibirán información adicional. "Sólo obtendremos la cantidad de móviles que hay en un determinado punto; ni nombres, ni datos personales", ha explicado.

¿Quién realiza estos procedimientos?

Este tipo de seguimientos lleva haciéndose "varios años", explica Núñez. "Sobre todo las compañías de teléfonos, para mejorar la atención al cliente".

Para este experto, es "muy positivo" que el Estado aproveche esta actividad para "mejorar políticas públicas".

"El problema está en que lo hagan mal, pero el INE es un organismo público y lo hará correctamente", explica Núñez, que advierte que siempre está al Agencia de Protección de Datos "para protegernos de malas prácticas".

¿Para qué sirven?

El INE utiliza el posicionamiento de los teléfonos móviles para estudios que le hagan comprender mejor los desplazamientos de la población en España.

Las compañías telefónicas, por su parte, utilizan estos rastreos para elaborar análisis de mercado o hacer ofertas según por dónde se desplace el cliente.