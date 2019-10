Ignacio Aguado: "Metro abrirá hasta las 2.30 h los fines de semana en 2020"

La apertura del Metro 24 horas durante los fines de semana fue una de las propuestas más aplaudidas que hizo Ciudadanos (Cs) en la campaña del 26-M. También las nuevas ampliaciones de la red del servicio de transporte público más utilizado de la región. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, detalla cómo se van a llevar a cabo estos y otros proyectos.

¿Ya tienen fecha para la apertura del Metro todo el día durante los fines de semana?

La primera fase de este proyecto será realidad en 2020. Habrá dos más, que serán progresivas por franjas horarias. La primera será como prueba: veremos si hay demanda y nos servirá para saber cuándo y cómo avanzamos al resto de fases. Si las cosas fueran muy bien, la segunda podría producirse también en 2020.

La ampliación de horarios la tenemos que acometer de forma paralela a la negociación colectiva con los trabajadores. La apertura 24 horas será una realidad antes de que acabe esta legislatura.

En cuanto a la gratuidad del abono transporte para mayores de 65 años, ¿se ha avanzado algo?

Metro está analizando cómo implantarlo. Se puede hacer de varias maneras, por ejemplo por franjas de edad o por tramos de renta.En las próximas semanas esperamos saber algo más sobre esta medida. El coste será un poco mayor que el de la apertura los fines de semana.

¿Las infraestructuras de Metro pendientes, como las ampliaciones de las líneas 3 (a Getafe), 5 (al aeropuerto), 11 (de Plaza Elíptica a Conde de Casal) o llevar el Metro a Valdebebas, podrán hacerse en estos cuatro años?

La idea es que todos los compromisos salgan a lo largo de la legislatura. Hay que ponernos en marcha ya, porque todos los proyectos necesitan entre 35 y 40 meses desde que los pones en marcha hasta que los finalizas.

¿Se han iniciado los trámites para alguno de ellos?

La propuesta que está más avanzada es la de la línea 11, aunque aún está en la fase inicial del proyecto. Se están analizando las demandas de usuarios en las zonas por las que pasaría el trazado por si hay que hacer alguna estación nueva.

¿Perjudica a la puesta en marcha de estos proyectos el bloqueo de 127 millones del Consorcio Regional de Transportes por parte de Fomento?

Algunas obras se pueden abordar a pesar de que el Gobierno no nos paga esa cantidad, pero evidentemente afecta porque 127 millones de euros es un poco más del 10% del presupuesto de todo el Consorcio.

¿Ya han recibido la transferencia con la financiación autonómica?

No. El Ejecutivo central nos dice que la transferencia está autorizada, pero no llega.

¿Y cómo está afectando esa falta de liquidez a la Comunidad?

Los pagos a proveedores están ya por encima de 40 días, cuando la ley marca que no pueden ser superiores a 30. Antes de este bloqueo, estábamos en 25 o 26 días. La tensión de liquidez la están pagando los proveedores, y no todos son grandes empresas. Hay empresas pequeñas que tienen dificultades para llegar a final de mes si no reciben los pagos.

Se acercan a los 100 días de Gobierno PP-Cs. ¿Cuál es su valoración de estas semanas?

Mi sensación es positiva. Somos dos partidos distintos que nos hemos puesto de acuerdo en torno a una serie de medidas que se están cumpliendo.

En lo que llevamos hemos impulsado tres medidas que tienen que ver con la regeneración y hemos llevado a cabo la primera rebaja fiscal. Estamos proyectando que somos un gobierno unido.

¿Cuándo podrán estar en marcha estos proyectos de regeneración?

Dos de ellos, el de los aforamientos y el correspondiente al denunciante de corrupción, ya se han expuesto para su consulta pública. Para después de Navidad podrían estar los dos anteproyectos en la Asamblea listos para debate.

Durante la campaña electoral se puede dar la circunstancia de ver a la presidenta pidiendo el voto para el PP y al vicepresidente, para Cs. ¿Cómo van a gestionar esto?

Respetando la labor del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es legítimo que cada uno haga campaña por su partido.

¿Le preocupan las encuestas que dan una pérdida considerable de votos a Cs?

No miro demasiadas encuestas, no me las creo. Hay demasiados intereses por detrás y lo único que buscan es crear estados de opinión, no decir la verdad. Estoy convencido de que nos irá bien y de que vamos a sumar para gobernar.

¿Ha mellado la comisión de Avalmadrid su relación con Díaz Ayuso?

La relación con la presidenta y con todos los consejeros es muy buena. A PSOE y a Podemos les intentar trasladar una imagen del Gobierno que no es cierta.

Desde el punto de vista del Gobierno, Cs presentará al Consejo cuál es la mejor opción para desvincularnos de Avalmadrid. Y desde el político, creo que es bueno que haya una comisión en la que se den explicaciones a los grupos políticos y a los ciudadanos con el doble objetivo de que se depuren responsabilidades y cambiar las cosas para que no vuelva a suceder. Esto no es una cuestión personal contra Ayuso. Es más, si alguien intenta convertir la comisión en eso, nos tendrá enfrente.