Enfado de los afectados por la DANA por  el retraso de la ayuda: "Pedimos ayuda por la noche... y llegaron por la mañana"

"Era como estar en la película Lo Imposible". Así describe a 20Minutos Oriol Puig, vecino de Gualba, los daños por el paso de la DANA en este municipio barcelonés, uno de los más afectados por este fenómeno meteorológico.

Como Gualba, también se han visto afectadas otras localidades como Arenys de Munt (Barcelona), Montblanc, L'Espluga de Francolí y Velaverd (Tarragona), entre otras. Por ahora se ha confirmado la muerte de una persona y otras cinco están desaparecidas.

"Es espectacular, está lleno de árboles partidos. Por el acceso para coches no se podía pasar", detalla Puig, que explica también que la mayoría de daños en esa zona en particular no se han debido tanto a las lluvias como al viento, en particular en una zona acotada "de un kilómetro por lado como máximo".

"El camping cercano está destrozado, el bosque está lleno de elementos volados, ropa y objetos", afirma. En particular, Puig cuenta que los desperfectos más graves reflejan el paso del viento "en forma de lengua de unos trescientos metros desde el camping" hasta llegar a las cercanías de su vivienda, que no ha sido afectada, aclara.

Este extremo lo confirma Álvaro de la Torre, un miembro de la junta de vecinos del mencionado camping Aqua Alba. De la Torre, que se ha desplazado a la zona al ser avisado de los daños, explica a 20Minutos que, según los vecinos, "ha pasado un tornado hacia las dos de la mañana que se ha llevado bungalows enteros, objetos, la valla del camping... Hay objetos y hasta lavadoras fuera de los bungalows y se han producido tres heridos leves. Han desaparecido módulos enteros".

De hecho, la situación en el Aqua Alba se ve agravada por el hecho de que "hay personas que tienen aquí su residencia permanente", que en algunos casos han tenido que ser asistidas por los servicios de emergencia, sobre los que De la Torre afirma que "no vinieron por la noche que es cuando se les llamó, pero por la mañana estaban todos aquí". Para los afectados, el ayuntamiento, dice, ha habilitado alojamiento a la espera de resolver la situación, aunque en última instancia "dependerá de los vecinos y del seguro que tenga cada uno".

En Arenys de Munt, una vecina que regenta una farmacia cuenta que: "El negocio no se ha visto afectado, pero en mi casa sí que ha entrado el agua". Añade que los desagües se han taponado, por lo que "no daban abasto a sacar agua". Aún así, asegura que "no ha sido nada comparado con lo que ha pasado en otras zonas".

Otro vecino de Montblanc señala la causa que ha propiciado los destrozos: "El problema está en lo sucios que estaban los alrededores del río. Esto ha producido un tapón en los arcos del puente que ha hecho que el nivel del río subiera más de 4 metros". Ante las riadas que esto ha ocasionado, añade: "Todas las masías al lado del río están desaparecidas, no quedan paredes ni estructura alguna".

Además, ha compartido el testimonio de una familia afectada por las fuertes luvias. Así, asegura que la riada "reventó tres coches, una moto y la puerta de entrada de la vivienda, las dos puertas del garaje y lo inundó todo". La familia tuvo que sacar a su bebé de dos meses "dándosela a la vecina de al lado por el balcón porque no podían salir de la vivienda al tener la entrada inundada". Según la AEMET, en algunos puntos de Cataluña han llegado a caer hasta 135 litros por metro cuadrado.

En las próximas horas, parece que el temporal abandona Cataluña, ya que AEMET no mantiene las alertas en esta comunidad y prevé que se desplace hacia el cantábrico, por lo que ha programado alerta naranja en Cantabria, Asturias y el extremo occidental del País Vasco.