Kiko Jiménez se posiciona con Rocío Carrasco y lanza un ataque en directo a Rocío Flores

Aunque ahora haya podido caer en el olvido, Kiko Jiménez, habitual de los realities de Mediaset y exconcursante de la presente edición de Gran Hermano VIP, ha estado muy unido a la familia de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Y, por tanto, es un gran conocedor de los líos y desplantes que, desde la muerte de la cantante, han estado presentes en el día a día de este clan.

Así, el que fuera exnovio de Gloria Camila –hermana de la primogénita de Rocío Jurado, Rocío Carrasco– se ha atrevido a hablar del enfrentamiento que, durante estos días, ocupa gran parte de las exclusivas rosas: el de Carrasco con su hija Ro.

Lo hizo el pasado sábado, 19 de octubre, sin pelos en la lengua y en el plató de Sálvame Deluxe, donde aseguró que conocía ambas versiones y que si tenía que ser "objetivo y real" se quedaba con la de Rocío Carrasco. Una afirmación que dejó perplejo al plató y a los espectadores (durante su pasó por GH demostró tener una gran amistad con Antonio David, ex de Carrasco y padre de Ro), pero que él reforzó aseverando que así lo sentía al conocer los verdaderos motivos –inciertos para el resto de mortales– de la gran discusión entre madre e hija.

Sin embargo, estas no han sido las declaraciones más polémicas. Durante una entrevista del joven para Lecturas, ha recalcado que la culpable del conflicto es Rocío Flores y ha dicho que, si Carrasco no tienen más apoyos dentro de la familia, es "por otros temas, como la herencia". "Aprovechan para ponerse en su contra y dejarla en peor lugar", ha contado, rescatando el hecho de que su ex esté basando su concurso en hablar de, constantemente, de la hija de Rocío Jurado.

Tintes vengativos

Aunque a la citada revista Kiko ha asegurado que no lo hace por vengarse de Rocío Flores, los seguidores del corazón no lo tienen tan claro. Y es que, desde que Ro hiciese unas duras declaraciones en el plató de GH VIP, donde ejerce de defensora de su padre y también concursante del reality Antonio David, Jiménez podría tenérsela jurada.

Hay que remontarse, para entender los posibles tintes vengativos de esta polémica, a la lluvia de zascas que Flores dedicó a Sofía Suescun, su actual pareja, acusándola de haber destrozado a Gloria Camila con su relación con Jiménez.