Gloria Camila, sobre el paso de su exnovio Kiko Jiménez por 'GH VIP 7': "Creo que ha hecho el ridículo"

El pasado sábado, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, se celebró un concierto organizado por Cadena 100 a favor de esta causa. A él asistieron numerosas celebridades, entre ellas Gloria Camila.

En su paso por el photocall, la hija de Rocio Juradocompareció ante la prensa y respondió algunas preguntas sobre su ruptura con el exconcursante de Gran Hermano VIP 7, Kiko Jiménez. Desde que se anunció que había puesto fin a su relación, ella ha estado apartada de los medios, aunque el pasado sábado dio algunas declaraciones.

"Creo que es un tema que ahora no viene al caso, estamos en otro evento que es muchísimo más importante que este tema", afirmó Gloria Camila tras ser preguntada por la expulsión de su expareja del reality. "Mi vida gira en torno a otra cosa, yo ya he pasado página", añadió.

Aun así, sí dijo que la denuncia interpuesta a Kiko Jiménez por su padre, Ortega Cano, aún se mantiene, "todo sigue por lo legal y hasta donde tengamos que llegar". Tras ser preguntada por la actitud del colaborador, la hija de la cantante dejó claro que ella no es la que está en la televisión, que está centrada en su vida.

Aunque no dudó en afirmar que su ex "ha hecho el ridículo". Gloria Camila, no también quiso agradecer todo lo que está haciendo su sobrina, Rocio Flores, defendiéndola a capa y espada. "Para mi sobrina Rocio solo tengo palabras de agradecimiento. Es maravillosa esa niña, para no tener tablas en la tele me está sorprendiendo", concluyó.