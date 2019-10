Los partidos políticos han tenido poco margen para retocar sus listas electorales entre el 28-A y los comicios convocados para el 10 de noviembre. Pero eso no ha evitado los cambios, sobre todo en el caso del PP. Génova había avisado que se iba a modificar "lo justo y necesario" en las candidaturas, pero lo cierto es que se ha convertido en la formación con más novedades. Pablo Casado ha dejado atrás los perfiles más mediáticos para rodearse esta vez de "experiencia".

La lista por Madrid es el gran ejemplo de este giro. El líder popular irá escoltado por Ana Pastor. La exministra de Rajoy y expresidenta del Congreso ocupará el segundo lugar de la candidatura, lo que desplaza a Adolfo Suárez Illana –uno de los grandes fichajes de abril– al tercer lugar. La cuarta posición será para Isabel García Tejerina, que ocupó la cartera de Agricultura en el último Ejecutivo del PP. Hace meses fue cabeza de lista por Valladolid, pero ahora el presidente la quiere cerca. Irá en la candidatura seguida de otra exministra como Elvira Rodríguez, que formó parte del gabinete de Aznar. De esa candidatura se caen nombres como Daniel Lacalle, mientras Ana Beltrán cae unos puestos.

Otra modificación importante se da en la lista por Huelva, que esta vez estará liderada por el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero. Esto envía a las listas al Senado a Juan José Cortés, que se convirtió en uno de los activos más polémicos de las candidaturas el pasado mes de abril.

Desde la formación confirmaron a 20minutos que tendría que haber cambios "por los huecos que se han generado". Un ejemplo de esto es la candidatura de Marimar Blanco, que el 10-N liderará la lista del PP por Álava, un lugar ocupado en abril por Javier Maroto, ahora senador por designación autonómica y que no logró sacar escaño el 28 de abril. El PP argumenta estos cambios con una afirmación. "Estamos viendo que la gente tiene cada vez más confianza en nosotros, en abril estábamos en una etapa de cambio", expresan fuentes de la formación, que toman como referencia los "buenos resultados" del 26 de mayo.

Todo lo contrario a lo sucedido en Génova pasa en Ferraz. El PSOE no ha tocado nada en los puestos importantes de las listas para los comicios de noviembre. Sánchez mantiene a todos sus ministros (ahora en funciones) en los puestos altos de las candidaturas. Excepto a una: Nadia Calviño no formará parte de las listas, así como tampoco lo hizo hace siete meses. Cabe recordar, además, que Sánchez la postuló, sin suerte, para presidir el FMI.

Ciudadanos, por su parte, también había anunciado que las candidaturas serían "las mismas" que en abril y que los huecos que quedaban se llenarían "corriendo lista". Así, Carina Mejías podría tener escaño directamente, después de haberlo logrado hace meses tras la dimisión de Toni Roldán. Eso sí, la mayor novedad en las listas naranjas es la inclusión en las mismas de UPyD. Esto hace que el portavoz nacional de la formación magenta, Cristiano Brown, ocupará el séptimo lugar en la lista por Madrid. La misma que va a cerrar Fernando Savater. En esa misma candidatura seguirán –detrás de Rivera– Marcos de Quinto, Edmundo Bal o Sara Giménez.

Tampoco hay cambios de calado en Unidas Podemos. Uno de los más notorios es la entrada de Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, como cabeza de lista de En Comú Podem al Senado en el sustitución de Noelia Bail, líder de Podem Catalunya, que no concurre por motivos personales, según confirmó la propia formación. El que tampoco repetirá como número uno al Congreso por Valladolid será el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, que no obtuvo acta de diputado el 28-A. Su lugar lo ocupará la dirigente de Equo Marta Santos, que ya formó parte de las últimas listas a las generales, pero en ese caso por Salamanca. Así, los morados no alteran el proyecto.