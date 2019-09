Responde Delgado a Mayoral: "El Comité recomienda que no se produzca un desalojo sin alternativa habitacional pero esto es una recomendación y no es vinculante y usted lo sabe ".

Bal insiste y le pide a Delgado que diga que no va a indultar a los presos independentistas. Delgado afirma que Bal es un funcionario "lejos de ser ejemplar". " No ha sido un abogado del Estado leal , decidió poner sus intereses por encima del interés general, se pudo se acuerdo con el señor Ortega de Vox y sigue en esa misma línea", le ha respondido la ministra de Justicia en funciones al diputado de Ciudadanos.

📻 "A mí lo que más me llamó la atención del tono en la sesión de ayer fue la euforia de los diputados del PSOE. Eso no es lo que la gente está sintiendo en la calle, que está muy enfadada y está frustrada". @ionebelarra en @HoyPorHoy pic.twitter.com/1zlxmQj5LM

Turno de Ione Belarra (UP): "UP ya les dimos un Gobierno en solitario y eso fracasó porque no fueron capaces de sacar adelante los PGE y tuvieron que convocar elecciones. Por qué no quieren gobernar con UP cuando UP ha incluso vetado a su candidato".