El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, comparecía ante los medios este martes tras constatar el rey Felipe VI en sus consultas que no habría investidura posible, lo que abre el camino a unas nuevas elecciones, y en la última pregunta de un periodista se produjo un silencio llamativamente incómodo.

El periodista que toma la palabra lanza dos interrogantes a Sánchez. La primera es si los políticos tienen que pedir perdón a los españoles tras lo vivido en los últimos meses, desde el 28-A, por el fracaso. La segunda interpela directamente al candidato, para saber si de no conseguir ser presidente del Gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre, dimitiría como líder del partido socialista.

El vídeo de la rueda de prensa permite apreciar cómo todo lo que acierta a decir en ese momento Pedro Sánchez es, titubeando, que él es "el líder de la fuerza más votada", para después estar más de 10 segundos en silencio, con las manos apretadas, encogiéndose de hombros y apretando los labios repetidas veces.

Repreguntado ante su silencio por el periodista, Sánchez asegura: "En todo caso lo que le diré es que todos tenemos que decirle a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del Gobierno de España y de mi persona. Lo he dicho antes, España necesita un Gobierno, pero no cualquier gobierno. Necesita un gobierno estable, duradero, coherente, único, no dos gobiernos en uno que es lo que se proponía por parte de Unidas Podemos".