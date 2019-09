La última sesión de control al Gobierno en el Congreso ha adelantado este miércoles el enfrentamiento a cara de perro que se espera de aquí a las elecciones del 10 de noviembre. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han protagonizado un bronco enfrentamiento, que, alimentado por los aplausos, golpes en el escaño y abucheos en las bancadas socialista y popular ha obligado a que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiera orden en varias ocasiones y conminara a sus señorías a respetar los turnos de palabra.

Casado ha abierto las preguntas parlamentarias dirigidas al presidente en funciones acusándole de su "incapacidad" y de "la inacción más soberbia" demostrada desde el 28 de abril, cuando no ha sido capaz de ganar más que un solo apoyo, el del Partido Regionalista de Cantabria, al PSOE para una investidura que ya no tendrá lugar. "Ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar", le ha espetado el líder del PP, que se ha referido a los pactos que hace años sí fue capaz de cerrar con Pablo Iglesiasy Albert Rivera y que ahora no han sido posibles. Por lo que respecta a su partido, Casado le ha afeado que "usted pretende una alianza con ERC y JxCat" en lugar de con el PP para afrontar la inminente sentencia de procés.

"Pretende ser proclamado presidente súbito, como los santos, pero las elecciones las carga el diablo", ha advertido Casado a Sánchez, en una intervención que ha sido aplaudida en pie por sus diputados.

No reconocen al PSOE

Frente a Sánchez y de cara al 10-N, Casado ha apostado por el PP "para la recuperación económica, el rumbo y la unidad territorial y sobre todo realizar la recuperación de una nación que a usted le queda grande".

Para Sánchez, las acusaciones de Casado parten de que "cuando [el PP] están en la oposición no reconocen la legitimidad del PSOE para gobernar". También le ha respondido con las suyas propias. El presidente ha aludido a la "corrupción", al paso de dirigentes del PP por el Tribunal Supremo, "la injusticia social" y la "crispación como forma de hhacer política" como los motivos por los que triunfó la moción de censura, el PSOE ganó las elecciones del 28-A y el 10-N "espero que den una mayoría aún más rotunda".

Sobre la no investidura, ha acusado a Casado de no haber "cumplido con sus obligaciones", "bloqueando la formación del único Gobienro posible" y entre las protestas de los diputados del PP, Sánchez ha insistido que "España necesita estabilidad, moderacióh y un Gobierno progresista, no necesita bloqueo".

La sesión de control de este miércoles es la última que tendrá lugar en el último Pleno de la legislatura, antes de que el lunes que viene, el 23 de septiembre, se disuelvan las Cortes y se convoquen las elecciones del 10 de noviembre, después de que este martes el rey constatara que Sánchez ni ningún otro candidato cuenta con apoyos suficientes y no encargara a nadie presentarse a una sesión de investidura.

Calvo y Álvarez de Toledo

En este escenario, la sesión ha empezado con los distintos digentes político siendo preguntados por el enfado de los españoles por tener que volver a las urnas debido a que sus representantes políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Casado y Sánchez han continuado con este enfado, el suyo propio de único con el otro, en un intercambio que ha continuado igual de bronco entre la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Álvarez de Toledo ha cambiado su pregunta original -¿Qué es para usted un Gobierno progresista?"- para demandar a Calvo si "no les da vergüenza" tener que volver de nuevo a las urnas. "Han usado el dinero público para financiarse la campaña electoral. ¿Eso lo llamamos financiación progresista? Les va a ir mucho peor de lo que sus redondos le susurran", a asegurado, también entre aplausos del grupo del PP.

Calvo le ha respondido que "escucharla a usted hablar es como cuando llueve, hay que abrir el paragüas". "Lo que no es un Gobierno progresista no es el que cae por corrupción o una fábrica de independentismo en el País Vasco y Cataluña, ni el que hace recaer la crisis sobre la clase trabajadora. Lo que sí es progresista es al que contribuimos los socialistas, el que ensancha con la solidaridad y la igualdad, el que se pelea por que el proyecto de vida no sea un calvario", ha añadido la vicepresidenta en funciones