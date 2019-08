El PSOE tiene claro que la "clave" de la investidura de Pedro Sánchez está en tres formaciones, el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, pero una vez más, el presidente del Gobierno en funciones volverá a apurar los plazos y no tiene previsto reunirse con sus líderes hasta la semana del 9 de septiembre, a quince días de la fecha límite del 23 de septiembre en la que se convocarán automáticamente elecciones si no hay presidente elegido por el Congreso de nuevo.

Asi lo ha apuntado este jueves el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha señalado que la semana que viene Sánchez se reunirá con los líderes de partidos de índole "territorial", en alusión, por ejemplo, a las visitas que tiene previstas a Cantabria y al País Vasco para verse con los líderes del Partido Regionalista de Cantabria y del PNV, Miguel Ángel Revilla y Antoni Orduzar. Quedará para la semana siguiente, la del 9 al 15 de septiembre, los encuentros con Pablo Casado, Pablo Iglesias y eventualmente Albert Rivera, que en junio y julio pasados ya se negó en dos ocasiones a volver a reunirse con el presidente del Gobierno en funciones.

Antes de estas reuniones, Sánchez presentará el próximo 3 de septiembre la nueva versión de acuerdo programático con el que espera ganar el apoyo a su investidura de otras fuerzas parlamentarias, especialmente el de Unidas Podemos, y que se ha elaborado tras las reuniones con distintos colectivos que ha celebrado este mes de agosto.

Según ha informado el PSOE, serán 300 medidas "de marcado carácter progresista" que incluirá materias sobre "empleo digno y pensines justas", feminismo y lucha contra la desigualdad social, calidad democrática, emergencia climática y transición ecológica, "avance científico" y "Estado autonómico y lucha contra la despoblación". Según los socialistas, este nuevo documento "hace propias la mayor parte de las propuestas realizadas por Unidas Podemos", aunque es una "propuesta abierta" que aún podrá ser "mejorada" en las reuniones entre Sánchez y el resto de líderes políticos de las próximas semanas.

De momento, Ábalos ha descartado que Iglesias y Sánchez hayan tenido más intercambio de mensajes de los que habló la semana pasada el líder morado y ha indicado que él sí tiene contactos con el PP, en los que ha afirmado que se habla de la abstención de los populares a la investidura, algo que el PSOE reclama y a lo que Casado se niega. "Mantengo una relación habitual, con buen estilo, no crean que es una mala relación", ha dicho Ábalos de sus contactos con dirigentes del PP. Según ha dicho, se habla de abstención "de siempre, aunque sea por una cuestion de reciprocidad", ha indicado en alusión a la abstención del PSOE a Mariano Rajoy en 2016 que, ha apuntado, a él le costó "dos úlceras".

El PSOE, sin encuestas

Si el Congreso no inviste un nuevo presidente del Gobierno antes del 23 de septiembre, ese día se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones generales, que se celebrarán el 10 de noviembre. A 25 días de esa fecha, Ábalos no ha podido asegurar que será posible evitar nuevos comicios pero sí ha asegurado, como viene haciendo desde hace días el PSOE, que los socialistas no quieren este escenario, que es algo de lo que les acusa desde el PP hasta Podemos. "El que gana las elecciones no quiere que se repitan, el único que puede pretenderlo es el que espera una segunda oportunidad", ha apuntado, devolviendo la acusación. Ábalos ha asegurado además que el PSOE n otiene encuestas y que el último dato de intención de voto que tienen en Ferraz es el de "las elecciones de mayo", en alusión a las municipales, autonómicas y europeas del 26-M que volvió a ganar el PSOE.

El número tres de lo socialistas ha reiterado este jueves en que no es posible ya una coalición con Unidas Podemos y que este partido tiene que apoyar la investidura de Sánchez "por responsabilidad". También ha pedido que "se muevan" al PP y a Ciudadanos, a los que ha apelado a que demuestren su disposición a "servir a la ciudadanía" facilitando la investidura. "Hay concepciones que de que cuando uno pierde también se exime de toda responsabilidad. Yo entiendo que no que no se renuncia al papel de servir a la ciudadanía que algunos invocan, a la hora de demostrarlo tienen que hacerlo ahora".

Open Arms y coalición

A las 16 horas de este jueves empezará en el Congreso un pleno extrordinario para la comparecencia urgente de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, para dar cuenta de la gestión que hizo el Gobierno del último rescate de migrantes del Open Arms. Acudirá a la Cámara debido a que Unidas Podemos presentó una petición de comparencia urgente, la única que este martes prosperó en la Diputación Permanente gracias a que PP y Ciudadanos terminaron votando a favor para que saliera adelante.

Tras defender la acción del Gobierno en esta crisis, Ábalos ha apuntado que el papel de Podemos para forzar la comparecencia de Calvo demuestra que no es posible una coalición con los de Iglesias. "Es uno de los elementos más de cuando hablamos de la distinta concepción que podemos tener, imagínese si cada situación de esta abrimos una crisis", ha dicho.

Reproches de Podemos

La respuesta por parte de Unidas Podemos a los plazos y planes que maneja el PSOE para un eventual nuevo intento de investidura de Sánchez no se ha hecho esperar. En otra entrevista radiofónica, en Onda Cero, su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado la estrategia de los socialistas al advertir de que el presidente "está repitiendo los pasos de abril. Su estrategia fue no gobernar, sino que todos los actores le dieran su apoyo gratis. Su propuesta está fracasada".

Para Belarra, "es sorprendente y preocupante" que Sánchez e Iglesias todavía no hayan hablado y ha apuntado que "parece que al que menos le preocupa sacar adelante su investidura es al señor Sánchez. Hay muchas cosas por hacer, y eso solo se puede hacer con miembros de Podemos en el Gobierno".