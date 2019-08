Seis meses después de la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, seguirá sin comparecer ante el Pleno. No lo hará al menos a lo largo de esta semana, cuando PP y Ciudadanos habían pedido su comparecencia para explicar los resultados de los dos Consejos Europeos celebrados desde entonces y también para dar cuenta de su "adabradacadabrante" política migratoria, según los populares, en relación al rescate de migrantes por le Open Arms. No será así, porque Unidas Podemos, ERC o PNV se han sumado este martes para votar de estas comparecencias al PSOE, que se ha comprometido a que Sánchez dará explicaciones de las cumbres de la UE en las próximas semanas, ya en periodo ordinario de sesiones, y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, hará lo propio sobre el Open Arms.

El Congreso ha reunido este martes a la Diputación Permanente -su Pleno reducido en periodo no ordinario de sesiones- para celebrar unas votaciones la comparencia de Sánchez y otros ocho miembros del Gobierno, a quienes PP, Ciudadanos y Vox han acusado de "dejación de funciones". A pesar de la falta de acuerdo sobre la investidura, el presidente en funciones también ha comprobado que de momento Unidas Podemos no ha roto del todo con él poniéndose de parte de la oposición. Como los de Pablo Iglesias, también PNV o ERC han votado en contra de las comparecencias de urgencia que solicitaban PP y Ciudadanos. Por el contrario, JutsxCAT sí ha dejado clara su distancia con Sánchez anunciado que apoyaría la pretensión de PP y Cs para que diera explicaciones de urgencia, antes de que termine la semana.

Unidas Podemos, a quien Sánchez niega ya una coalición de Gobierno, ha echado un capote al presidente en funciones al conformarse con sus explicaciones prometidas en las próximas semanas. "Entendemos que habrá un compromiso de una comparecencia futura en las próximas semanas", ha dicho el diputado morado Txema Guijarro, que no obstante ha advertido de que "un Gobierno tiene que gobernar, someterse al control de la Cámara" y ha lanzado el "repoche" de que las comparencias deberían ser previas, no posteriores, a las cumbres parar la posición española en ellas.

En cuanto a la crisis migratoria por el rescate del Open Arms, los de Pablo Iglesias han presentado junto a ERC entre otros partidos su propia petición de comparecencia para que comparezca la vicepresidenta, Carmen Calvo, no el presidente en funciones. "Quien tiene que explicar en la Cámara es la responsable, Carmen Calvo, porque es la que se quedó cuando el señor Sánchez estaba de vacaciones", ha explicado al inicio de la sesión la portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra.

Por su parte, el PNV también ha rechazado la petición de comparecencia urgente de PP y Ciudadanos pero su portavoz Mikel Legarza ha recordado que Sánchez está obligado por ley a dar cuenta de los Consejos Europes y ha advertido de que esperan una "alternativa razonable" a la comparerencia de urgencia, en las próximas semanas.

Las peticiones de comparecencia urgente de Sánchez de PP y Cs implicaban la convocatoria del Pleno del Congreso de aquí al viernes para que compareciera el presidente en funciones antes de que la semana que viene comience de nuevo el periodo ordinario de sesiones, cuando el PSOE ha asegurado que Sánchez acudirá para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos. No obstante, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha explicado al inicio de la sesión de este martes que el "mensaje" de su grupo es "reiterar que el Gobierno no da la cara". "Hoy se cumplen seis mese dese la última sesión de control" al Ejecutivo, ha dicho Arrimadas antes de inicio de una Diputación Permanente donde se ha escuchado decir que los grupos están "esperando a Godot", en alusión a la obra de Samuel Beckett en la que Godot -Sánchez- nunca apareció.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también ha recordado que este martes se han cumplido "cuatro meses desde que el señor Sánchez ha estado prácticamente de vacaciones" y le ha afeado sus reuniones de esta semana con colectivos sociales al exigirle que "se reúna con el primer colectivo de españoles, que son los millones de ciudadanos representados en esta Cámara".

Ya durante el debate, PP y Ciudadanos han continuado reprochando a Sánchez su incomparecencia en el Congreso y, en concreto sobre el Open Arms, su política migratoria. "No se entiende tanto bandazo si no es porque estamos ante el Gobierno más descoordinado y descabezado", ha dicho el popular Carlos Rojas, que ha hablado de "presidente desaparecido". Por parte de Ciudadanos, Sara Giménez ha afirmado que "rendir cuentas es la tarea pendiente del señor Sánchez", al que ha afeado que "la política migratoria vale para hacer un tuit, una foto, un titular pero no para vernir al control [del Congreso] y dar explicaciones".

No será así, al menos esta semana. Unidas Podemos y PNV han sido algunos de los partidos que se han unido al PSOE al rechazar la comparecencia urgente. Los socialistas han prometido que Sánchez acudirá a la Cámara, previsiblemente no antes de la segunda semana de septiembre.