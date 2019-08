El PSOE tiene previsto retomar la semana que viene los contactos con los distintos grupos parlamentarios para intentar de nuevo buscar una mayoría para la investidura de Pedro Sánchez. Los contactos empezarán cuando el presidente del Gobierno en funciones termine su ronda de reuniones con colectivos sociales y tendrá como base un nuevo "documento programático" de los socialistas. Aunque para ellos Unidas Podemos vuelve a ser "socio preferente", insisten en que de ninguna manera habrá ya una coalición con los de Pablo Iglesias.

La portavoz del PSOE en en Congreso, Adriana Lastra, así lo ha asegurado este martes, antes del comienzo de la reunión de la Diputación Permanente que previsiblemente obligará a Sánchez y algunos de sus ministros a comparecer ante el Pleno justo el día en que se cumplen seis meses desde la última sesión de control al Gobierno. Según ha explicado, en julio el PSOE ya dijo que retomaría los contactos con los grupos en la "última semana de agosto o primera de septiembre" y se ceñirá a hablar de "políticas" cuando Sánchez termine de ver a colectivos como el LGTBI+, con el que se ha reunido este martes.

"Vamos a hablar de nuevo de políticas, a elaborar un proyecto programático y a partir de que Pedro Sánchez termine nos reuniremos con el resto de fuerzas políticas", ha dicho Lastra, que ha devuelto a Unidas Podemos el papel de "socio preferente" pero ha negado que las negociaciones puedan retomar donde quiere Pablo Iglesias, en la coalición de Gobierno con una vicepresidencia y tres ministros para la formación morada, tal y como se habló en julio.

"No entiendo muy bien la reflexión de retomar las negociaciones donde las dejamos. Las dejamos en una votación en el Congreso donde Unidas Podemos votó en contra", ha recordado Lastra en alusión a un voto donde los de Iglesias se abstuvieron, impidiendo en todo caso la investidura de Sánchez. "Hicimos una propuesta sincera, generosa y realista y nos dieron un portazo en las narices", ha apuntado.

Podemos insiste en la coalición

El PSOE insiste en rechazar ya la coalición y en que la confianza con Unidas Podemos "está quebrada", pero tiene en frente al partido de Iglesias, que insiste en que ahora hay más tiempo para negociar su entrada en el Gobierno. Para ello, la semana pasada, trasladó a Sánchez cuatro posibles repartos de ministerios, que en todos los casos seguían el esquema de una vicepresidencia y tres ministerios. Este martes, su portavoz adjunta, Ione Belarra, ha insistido en la coalición asegurando que "el modelo de gobierno de partido único es un modelo que se ha demostrado fracasado".

"Por nuestra parte no va a quedar", ha asegurado la representante de Unidas Podemos, que ha esperado una "respuesta más elaborada" por parte del PSOE de que "no es viable" la coalición. "En julio nos quedamos cerca y no tiene sentido volver al inicio", ha dicho.

El próximo 23 de septiembre termina el plazo para una investidura y, sin ella, ese día se disolverán automáticamente las Cortes y se convocarán elecciones, el 10 de noviembre. En este contexto, los principales partidos del Congreso han mantenido este martes su cruce de acusaciones sobre quién sería el responsable de una nueva repetición electoral que, frente a las acusaciones del resto de grupos, el PSOE asegura que no desea. "Por supuesto que el partido que ha ganado las elecciones no quiere que haya otras", ha asegurado Lastra.

PP y Cs acusan a Sánchez

El PP lo ve de otra manera. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recurrido este martes a la poesía para acusar a Sánchez de ser responsable del "bloqueo" político y de unas eventuales nuevas elecciones. "Bloqueo Sánchez y tú me lo preguntas, bloqueo eres tú", ha dicho con referencia a Gustavo Adolfo Bécquer.

Para el PP, Sánchez es hoy el "primer pasivo" de España y le ha acusado de ser el "bloqueo político". "Si no toma una decisión de acuerdo con sus socios naturales, abocará al país a elecciones y será su responsabilidad exclusiva", ha dicho Álvarez de Toledo.

Por su parte, para la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, queda claro que Sánchez e Iglesias no se ponen de acuerdo en el "reparto de sillas" y sobre la nueva ronda de contactos que planea el PSOE, después de las que tuvieron en lugar en julio y a las que Albert Rivera se negó a acudir, Arrimadas se ha limitado a exigir al presidente en funciones que "dé la cara en el Congreso".