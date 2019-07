La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado que Podemos no ha querido negociar con el PSOE, porque han mantenido una posición que no es realista y han reclamando para sí "el gobierno entero". "Si alguien lee ese documento se preguntaría qué haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza. Apenas le quedaría nada", ha señalado sobre las exigencias de Podemos.

En declaraciones en la Cadena SER, Calvo ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias intentó hacer un "doble gobierno", pidiendo competencias que atravesaban "todas las áreas de gobierno".

Por ello, la jefa de las negociaciones del lado socialista ha llegado a decir que Podemos quiere para sí mismo el gobierno "entero" y aceptar sus exigencias supondría "entregar el programa electoral" socialista a la formación 'morada'.

"¿En qué posición estaríamos si abdicáramos de nuestro programa?", se ha preguntado. "El PSOE no puede entregar su programa electoral porque ese es el programa que han elegido las urnas. Si con tal de tener el Gobierno entregamos nuestros programa, ¿qué dirían los electores?", ha añadido.

"Nos estuvimos moviendo hasta el último momento. No podemos entregar los tributos, que es el esqueleto de la política de un Gobierno. ¿Qué le quedaría al PSOE, que le triplica en escaños? Hay que negociar con realismo para que no se descubra que en realidad tú no querías", ha reflexionado.

Calvo ha negado que hayan dicho a Podemos que son incómodos para la CEOE.

Ante el documento de negociación de Podemos, la vicepresidenta se ha cuestionado qué haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza, añadiendo que "apenas le quedaría nada".

Ha afeado a Podemos que no tuviera un principio "de realidad". "Ha pretendido negociar en una posición que no se corresponden a las urnas", ha indicado, asegurando que el PSOE ha hecho el "gran esfuerzo" en las negociaciones y ha tomado siempre la iniciativa, mientras Podemos "parecía que no estaba".

"¿Son cajas de herramientas vacías toda la política científica, de vivienda, de sanidad, de consumo, de bienestar social, de cooperación exterior...? ¿Es eso razonable para una cantidad de escaños que ni siquiera habría garantizado la mayoría que necesitábamos?", se ha preguntado la vicepresidenta del Gobierno en funciones.

La versión de Podemos

Por su parte, Podemos aún no ha decidido su posición de voto en el debate de investidura de este jueves y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a retomar las negociaciones 'in extremis' si el candidato Pedro Sánchez les ofrece más "competencias reales".

El secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado en la Cadena Ser las razones por las que Unidas Podemos no acepta la última oferta del PSOE y ha lamentado que los ministerios que les proponían, como Vivienda o Igualdad, "en lo que se refiere a competencias están prácticamente vacíos, no permitiría mejorar la vida de la gente".

Echenique ha admitido que su formación planteó tener seis puestos en el Gobierno —una vicepresidencia y cinco ministerios— porque tiene un tercio de los votos. Unidas Podemos pedía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a cinco ministerios, según reveló este miércoles el PSOE, aunque este jueves Pablo Echenique ha asegurado que esa propuesta inicial se fue modulando. "En el último momento le estábamos pidiendo mucho menos que lo que había en el documento que el PSOE filtró", ha dicho el jefe del equipo negociador de Podemos.