Ciudadanos mantiene fijas sus posiciones independientemente de lo que pase con otros partidos. Son rotundos. Al mismo tiempo que tratan de agilizar los acuerdos a nivel autonómico, siguen instalados en el "no" a la investidura de Pedro Sánchez. No ceden tampoco al ver cómo los avances entre PSOE y Podemos son escasos, por lo que la vía de Cs está cerrada.

Inés Arrimadas explicó este jueves en rueda de prensa tras el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. "Estamos por la memoria, dignidad y justicia" y "hemos visto cómo los socios de Sánchez no aplauden a esas víctimas". Arrimadas afeó incluso el no aplauso de "algunos diputados del PSOE", y recordó que en España se hacen "decenas de homenajes a los terroristas". La portavoz de Cs contó esos actos en 198 en solo un año.

Pide a Pedro Sánchez que "no maree mucho más la perdiz y que se presente ante todos los españoles". Sobre la opción de llevar la sesión de investidura a septiembre, Arrimadas expresó que la Cámara no puede estar pendiente de "lo que quiera Sánchez". "Que no retrasen más el dar la cara ante los españoles, que es lo que tiene que hacer". Recordó, sobre esto, que "sus socios son los que no aplauden a las víctimas del terrorismo".

Ciudadanos, que este miércoles presentó una ley de protección a las víctimas del terrorismo, pide "defender" a esas víctimas porque la formación naranja está "siempre al lado de los que sufren" y no "donde están los socios de Sánchez". Arrimadas, en este sentido, calificó de "infame" la entrevista a Otegi y acusó al Gobierno socialista de "blanquear a un condenado por terrorismo, a un terrorista". "TVE está siguiendo los peores pasos de TV3", expresó Inés Arrimadas. "Nosotros vamos a seguir con las víctimas para acabar con la impunidad", terminó.