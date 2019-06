El mismo día que Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio retoman las negociaciones para hacer presidenta de la Comunidad Madrid a la líder del PP regional, su homólogo de Ciudadanos, Ignacio Aguado, busca otras fórmulas tras rechazar las propuestas de Vox.

En una entrevista en la Cadena Ser, Aguado ha señalado que "sería fantástico" que PSOE y Más Madrid se abstuvieran para permitir que salga adelante un Gobierno de coalición del PP y el partido naranja, y considera que "mostraría responsabilidad por su parte". No obstante, se ha mostrado reacio a que Ciudadanos haga lo mismo a nivel nacional para favorecer la investidura de Pedro Sánchez.

El líder del partido naranja ha alegado que esta invitación no hace de la situación en Madrid una analogía de lo que ocurre en el Gobierno nacional, donde los socialistas también han abierto la puerta a la abstención de Ciudadanos para investir a Pedro Sánchez. "Son dos cosas que no tienen que ver", ha sostenido Aguado antes de subrayar que su partido avisó en campaña de que no investirá a Sánchez y será fiel "a la palabra dada".

El PSOE responde: Que se abstenga Ciudadanos para que gobierne Gabilondo

La propuesta de Ciudadanos ha sido respondida solo horas después por la portavoz socialista, Adriana Lastra, que en otra entrevista ha recordado que fue su candidato, Ángel Gabilondo, quien ganó las elecciones en la comunidad por lo que la abstención debería ser la del partido naranja.

La responsabilidad para Lastra pasa porque el resto de formaciones deje gobernar al partido más votado, que fue el PSOE, con 37 escaños, pero la suma de los diputados de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) alcanzaría la mayoría absoluta.

Por su parte, Más Madrid tiene 20 escaños y Podemos 7. Aguado considera que el PP y Ciudadanos se bastan para configurar "una mayoría suficiente" que ponga en marcha la legislatura", y no pretende hacer "ninguna cesión", en lo que a derechos sociales respecta, a Vox, cuyos votos serán probablemente necesarios para que la alianza entre PP y Ciudadanos acceda al Ejecutivo.

La candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, ofreció ayer a PP y Ciudadanos firmar "un programa único" de Gobierno donde pide incluir determinadas exigencias polémicas, como "suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales" y derogar artículos de las leyes LTGBI. "Nosotros no vamos a firmar un acuerdo con Vox porque no fue lo que le dijimos a nuestros votantes", ha explicado el candidato, que ha recordado que en 2015 Ciudadanos dejó gobernar al PP "sin pedir sillones" y ha subrayado que corresponde a la formación de ultraderecha decidir "si quieren nuevas elecciones" o si habilitan un Ejecutivo de Ciudadanos y PP.