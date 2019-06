"Los niños no tienen poder de decisión", dice tajante Leyre, una joven española que ahora respira tranquila y feliz, sin incertidumbre por saber si su madre volverá a reclamararla del centro de acogida al que tantas veces fue hace no tanto tiempo. La desprotección, la situación carcelaria de su padre, al que no conoce y tampoco tiene intención de conocer, o el maltrato de su madre y su inmumerable fila de amantes violentos, ya no existen.

Con 22 años, Leyre podría haberse llamado Marta, o Juan, o Sara. Esta futura pedagoga, a falta de un mero trámite, formó parte de la cuantiosa lista de menores que durante su infancia sufrió maltrato; lista que en la actualidad nos dice que 6 de cada 10 niños y niñas de 2 a 14 años en todo el mundo reciben golpes, castigos físicos, desprotección, abusos sexuales o cualquier tipo de violencia, según UNICEF.

Este martes se celebra el Día Internacional de los menores víctimas de agresión, y según la misma organización, sólo 59 países, entre los que se encuentra España, han adoptado una legislación que prohíba totalmente el castigo corporal contra los niños en el hogar, lo que deja a más de 600 millones de niños menores de 5 años sin protección jurídica plena.

Leyre tuvo una infancia complicada, como poco. No tardaba en volver a centros sociales por la falta de atención y cuidados de su madre, la biológica, no la real, cuenta. Esa mujer que debería haberle provisto de lo mejor de su ser, le entregó lo peor. Leyre no disfrutó de cuentos de dragones, ya tenía un dragón en casa; la adicción a las drogas y a las malas compañías de su madre convirtieron su vida en una ida y venida a centros de acogida.

"Tardaba en volver al centro el tiempo que tardaba la gente en darse cuenta de que sufría maltrato infantil", afirma la estudiante a 20minutos. Pasaba temporadas en los centros de acogida hasta que su madre biológica, bajo el pretexto de mejora de su situación, volvía para reclamarla. Y entonces volvía la incertidumbre, y la total indiferencia, que quemaban más que cualquier golpe. "A día de hoy no entiendo porqué me devolvían a casa", dice Leyre. Su situación de desamparo se repite en los números del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), que señala que, en España, más del 50% de las notificaciones son por negligencia, mucho más que por otros tipos de maltrato.

El miedo, la inseguridad, la falta de autoestima y el vacío al que parecía no tener más remedio que caer, eran sensaciones recurrentes cuando Leyre pisaba su casa de nuevo. Y a pesar del cese del maltrato en los centros, las sensaciones seguían con ella, no se iban. "A los 10 años, mi madre me llevó a un centro y nunca más supe de ella. Recuerdo la gran sensación de abandono que sentí, a la vez que de alivio" afirma la joven, que continuó estudiando, pues era la única salida que encontró para superar todo aquello. "Desde pequeña tuve claro que quería estudiar, sacarme una carrera y alejarme de todo ese mundo lo más que pudiera", dice Leyre.

En 2010, esta joven ya llevaba casi tres años en el Programa de acogimiento de la Cruz Roja, y cuando parecía que todo estaba perdido, apareció "un ángel", ahora sí, en forma de futura madre. Gracias a Cruz Roja, Leyre encontró el consuelo y la protección innata a cualquier madre real. Lleva desde aquel invierno con esta mujer que la vida le debía.

"La sangre no te hace familia", es algo que repite cual mantra, pues es lo que ha aprendido de toda esta triste travesía. "El gran problema de muchísimos de estos niños es que nunca ven que la culpa la puedan tener sus padres. Suelen echarle la culpa al sistema de menores, o a cualquier persona menos a sus padres", afirma Leyre, que tiene claro que los únicos culpables son los que ejercen el matrato, no los que lo sufren. "Eso me hizo tener fuerza para plantarme, y decidir que quería buscar una familia de verdad", dice.

Una de las soluciones a este problema de la culpa es "creer a los niños" y no "cerrar los ojos" ante los indicios que se puedan observar, afirma a este medio Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia y portavoz de Unicef Comité español."La única salida de los menores víctimas de agresión somos los adultos, por lo que es necesario que las Administraciones públicas oferten formación para que los profesionales estén más preparados para valorar este tipo de situaciones", concluye.

En cuanto al sistema de acogida, Leyre recomienda a los acogidos "absorber" todas las experiencias que tengan. "Cuando entras en un proceso tan complicado como cambiar de familia, lo más importante es la actitud" afirma. La joven recuerda como su madre de acogida y ella pusieron "todo de su parte" para que funcionara.

A día de hoy Leyre está a punto de finalizar su carrera de pedagogía. Ahora, por fin, vive, que no es poco.

Datos de violencia infantil en España

El Ministerio del Interior aportó en 2018 cifras concretas de la violencia intrafamiliar, que, según el gráfico, aumentó considerablemente en la última década, pasando de 4.000 víctimas a superar las 6.000. Con respecto a este aumento, dice Almudena Olaguibel, no se puede concretar "si es por "crecimiento de la violencia" o simplemente porque la sociedad "está tomando mayor conciencia" y se siente capaz de denunciar.

Sobre estas últimas cifras otorgadas por el Ministerio, las comunidades autónomas con mayor número de menores víctimas de agresión intrafamiliar son Andalucía (1.319), la Comunidad de Madrid (1.172) y la Comunidad Valenciana (1.113). Puede consultarse en esta infografía del Observatorio de la Infancia, perteneciente al Ministerio de Sanidad.