Los diputados de JxCAT no tendrán grupo parlamentario en el Congreso esta legislatura, después de que la Mesa haya determinado este jueves que este partido no tiene ni diputados ni un porcentaje de votos suficiente para ello. También se ha negado a dar más tiempo a esta formación para aclarar la "laguna reglamentaria" que, a su juicio, dejó la suspensión de sus tres diputados presos, al considerar que no existe "inseguridad jurídica" al respecto.

Los diputados independentistas suspendidos han vuelto a ser los protagonistas en una mañana en el Congreso en el que no sólo la Mesa ha decidido que no corresponde a JxCAT tener grupo propio, sino que Vox ha pedido que devuelvan el sueldo que cobraron como diputados desde que fueron elegidos el 28-A hasta su suspensión.

Además, la semana que viene la Mesa tiene aún otra decisión que tomar sobre los diputados suspendidos. En su próxima reunión recibirá el informe que ha pedido a los letrados del Congreso para determinar si, con cuatro diputados menos que están suspendidos pero no han renunciado a su acta, la mayoría parlamentaria debería mantenerse en 176 o debería ser menor, lo que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez sin el apoyo de los independentistas.

Hasta entonces, el Congreso echará a andar con los siete grupos que tendrá esta legislatura. Serán los del PSOE, el PP, Ciudadanos, Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, Grupo Republicano (ERC) y Grupo vasco-Eaj-PNV, además del Mixto. Todos ellos cumplen uno de los dos requisitos para tenerlo, bien tener al menos 15 diputados, bien tener al menos 5 y el 15% del voto en cada una de las circunscripciones en las que se presentó a las elecciones.

Este segundo criterio es el que ha permitido al PNV tener grupo propio y también a ERC, después de que modificara su pretensión de serlo por sus 15 diputados, incluido Oriol Junqueras, que fue suspendido por estar en prisión provisional. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha explicado que ERC presentó un nuevo escrito para formar grupo con 14 diputados, es decir, sin Junqueras, alegando tener más del 15% de cada una de las cuatro provincias catalanas.

No ocurre así con JxCAT, a quien la Mesa no ha permitido tener grupo porque no tiene 15 diputados y porque tampoco alcanza el 15% del umbral del voto en cada circunscripción, a pesar de que los independentistas también intentaron incluir en la ecuación la situación de sus diputados presos suspendidos.

Este miércoles, JxCAT apuró el plazo para registrar una propuesta para formar grupo que iba firmada por los siete diputados que le dieron las urnas el 28-A, incluidos Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. Además, pidió a la Mesa un aplazamiento en la decisión sobre su grupo hasta que se aclararse la "laguna reglamentaria" sobre los diputados suspendidos, cuya decisión ha sido recurrida ante la Mesa.

Sin embargo, la Mesa no ha aceptado este jueves ni que JxCAT tenga grupo ni darle esa extensión de tiempo, al considerar que la suspensión de Sànchez, Rull y Turull no tiene dudas jurídicas. Además, ya ha habido una extensión del plazo, porque reglamentariamente los grupos deberían haberse constituido este martes.

Cs protesta contra el PNV

De esta forma, JuntxCAT pasará al Grupo Mixto, que compartirá con 4 diputados de Bildu, dos de Coalición Canaria, uno de Compromís y otro del Partido Regionalista Cántabro, según un acuerdo unánime de la Mesa en una reunión donde Ciudadanos ha alzado la voz en contra de la denominación que el PNV había elegido para su grupo.

Como en la pasada legislatura, los seis diputados del PNV trabajarán en un grupo llamado "Grupo Vasco-Eaj-PNV", algo que esta ocasión ha molestado a Ciudadanos, para quien es una "falta de respeto a los vascos" que todos sean considerados dentro de un grupo que es del PNV. "El nombre no respeta la voluntad de los votantes vascos", ha dicho el vicepresidente de la Mesa de Ciudadanos, Ignacio Prendes, que ha apuntado que "en esta Cámara hay diputados vascos que pertenecen a muchas formaciones parlamentarias".

En todo caso, ni PSOE, ni PP ni Unidas Podemos han respaldado la petición de modificar el nombre en algo que fuentes populares han calificado de intento de "buscar un titular", porque se especifica que es vasco, pero también del PNV, y porque Ciudadanos no protestó al principio de la pasada legislatura cuando registraron el grupo con el mismo nombre.

ERC en el Senado

Con la decisión de la Mesa de este jueves, JxCAT se ha convertido en la segunda formación independentista que no consigue registrar su grupo después de que el Senado invalidara este miércoles, al menos de manera temporal, el grupo que querían constituir ERC y Bildu debido a que no sumaban los diputados necesarios tras la suspensión del senador Raül Romeva, también por encontrarse en prisión provisional.

A diferencia de JxCAT en el Congreso, el desajuste sí guarda relación directa con la suspensión de Romeva, porque hizo que ERC pasara de tener 14 a 13 senadores. Son más que los 10 que necesita para tener grupo en el Senado, pero previamente había cedido cuatro a JxCAT para que formara grupo con el Partido Nacionalista Canario y contaba con compensar la diferencia con un senador de Bildu.

Ante esta tesitura, la Mesa del Senado dio a ERC cinco días para "solventar" este desajuste y fuentes de Bildu indicaron este jueves que se conseguirá, debido a que antes de que termine este plazo, el Parlamento vasco designará al senador autonómico que le corresponde a Bildu y que está pendiente después de que su exsenador Jon Iñárritu se convirtiera en diputado del Congreso el 28-A. Así, las dos formaciones cuentan con tener el senador que le falta para sumar 10 y tener grupo.

Vox reclama el sueldo de los presos

Fuera de la Mesa, Vox ha registrado este jueves una petición para a este órgano para que se sustraiga a los cuatro diputados independentistas suspendidos los sueldos que cobraron desde el día de las elecciones el 28-A hasta que fueron suspendidos, el 24 de mayo. En el Senado pedirán lo mismo con respecto a Romeva.

En total, calculan que deberían devolver unos 5.000 euros cada uno, 20.000 en el Congreso en total por el tiempo que han cobrado como tales desde que se celebraron las elecciones hasta que fueron suspendidos.

Consultas con el Rey

Con la formación de los grupos Batet ya podrá dar el siguiente paso hacia la investidura de un nuevo presidente del Congreso. La presidenta está a la espera de que el Rey la convoque a una nueva audiencia en Zarzuela, a la que ya sí irá con el nombre de las personas designadas por cada partido para acudir la ronda de contactos con Felipe VI de la que deberá salir el nombre del candidato a la Presidencia del Gobierno.

En este punto, Batet ha descartado que Jordi Sànchez pueda ser el representante de JxCAT, tal y como pretende esta formación, debido a que el Reglamento del Congreso establece que han de serlo aquellas personas que estén en disposición de ir, algo que no parece que sea el caso de Sànchez. La Presidencia del Congreso no ha querido entrar en qué sucederá si Sànchez obtuviera permiso del Tribunal Supremo para ir a las consultas pero fuentes parlamentarias apuntan a que, a diferencia de la sesión de constitución de las Cámaras, ahora sí podría ser sustituido por otra persona y no es imprescindible su presencia en Zarzuela.