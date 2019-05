La Mesa del Senado ha suspendido este jueves al senador de ERC Raül Romeva por encontrarse en prisión provisional en una decisión que, al mismo tiempo, ha provocado un terremoto en la alianza entre ERC y Bildu que iba a sustanciarse en un grupo propio en la Cámara Alta, con réplicas en el grupo que integra JuntsxCat y que llegan incluso al Parlamento vasco.

Este martes, ERC y Bildu anunciaron una alianza para la legislatura que en el Senado pasaba por formar un grupo conjunto. Sin embargo, la suspensión este miércoles de Romeva lo ha puesto en duda, hasta el punto de que la Mesa del Senado ha dado al partido catalán un plazo de cinco días para que solvente la situación en la que ha quedado sin el político en prisión, sin el que no tiene senadores suficientes para conformar un grupo.

Cesión a JxCAT

La Mesa revisará la situación el próximo miércoles y para entonces ERC tendrá que presentar una fórmula para solventar una situación que se ha producido, además de por Romeva, por la cesión de senadores a JxCat para que no tuvieran que irse al Grupo Mixto.

Para formar grupo propio, el Senado exige tener diez senadores, tres menos de los que tenía ERC antes de la suspensión de Romeva y que se elevó a 14 con la suma del senador de Bildu tras el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones. De ellos, prestó cuatro parlamentarios a JxCAT para que junto con el Partido Nacionalista Canario pudiera llegar a la decena.

Sin embargo, estas cuentas han cambiado este miércoles, cuando la Mesa ha determinado que Romeva no puede tener condición de senador, momento en el que la unión de ERC y Bildu, menos el préstamo a JxCAT ya no suma 10, sino nueve, y es insuficiente para tener grupo.

Fuentes parlamentarias recuerdan que el Senado todavía está pendiente de que el Parlamento vasco designe a un senador correspondiente a Bildu en sustitución a Jon Inárritu, que esta legislatura ha pasado de ocupar un escaño en la Cámara Alta a tenerlo en la Baja, en el Congreso. Por eso, una de las posibilidades que se abren a ERC podría ser pedir una prórroga a la Mesa para poder formar el grupo cuando se designe al senador vasco que aún falta y Bildu pase de aportar uno a sumar dos senadores con ERC.

Hasta entonces, ERC, PP y PSOE se han enzarzado este miércoles en una batalla de culpas sobre quién ha cometido el "error" que dos vicepresidentes del Congreso, la socialista Cristina Narbona y el popular Rafael Hernando, han instado a "solventar" a la formación independentista. "ERC no ha cometido ningún error", ha protestado la senadora Mirella Cortés, que ha defendido que su partido "ha presentado en tiempo y forma la formación del grupo parlamentario de ERC". "No vamos a subsanar ningún error, porque no existe", ha indicando antes de denunciar que la suspensión de Romeva está fuera de la ley y es fruto de la "represión".

Incógnita de JxCAT en el Congreso

ERC tendrá hasta el miércoles que viene para presentar una alternativa a la Mesa del Senado con la que constituir un grupo con Bildu mientras que este miércoles por la tarde se terminará el plazo en el Congreso para que los partidos registren allí sus grupos parlamentarios.

Debido a que tienen más de 15 diputados, lo tendrán PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y ERC, aunque la suspensión de Oriol Junqueras los dejará en 14 y entonces lo formarán por el segundo criterio, el de tener al menos cinco diputados y un 15% del voto en la circunscripción en la que se presentan. También por este segundo criterio el PNV tendrá grupo propio.

A diferencia del Senado, los catalanes no han acordado en el Congreso compartir grupo y los cuatro diputados abertzales se irán al Grupo Mixto junto a Coalición Canaria, Compromís, el Partido Regional de Cantabria y Suma Navarra, cuyos dos diputados previsiblemente se repartirán entre el PP y Ciudadanos.

Hasta el último momento, las 20 horas, la duda será qué propone JxCAT, que acusa en el Senado una situación parecida a la de ERC en el Senado. La suspensión de sus tres diputados en prisión provisional reduce a cuatro diputados de pleno derecho los siete que fueron elegidos en las generales del 28-A.