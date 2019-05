Ciudadanos empezará este mismo martes a estudiar los posibles pactos tras el 26-M, sin excluir de ellos al PSOE pero sin cerrar tampoco el paso a acuerdos de centro-derecha que incluyan a Vox. La formación naranja creó hoy un comité de negociación al que, según aseguró su portavoz nacional, Inés Arrimadas, no se han dado órdenes ni de vetar al PSOE ni tampoco de excluir a Vox.

Así, Cs deja el campo abierto para llegar a acuerdos con PP y Vox pero también con los socialistas, en lo que constituye una notable novedad con respecto a lo que sucedió tras el 28-A. Entonces, la formación que preside Albert Rivera dejó claro al día siguiente que mantenía su veto a Pedro Sánchez. Ahora, Cs se dispone a buscar "los mejores" pactos, sin cerrar las puertas a ningún otro partido.

Diferentes escenarios por región

A nivel autonómico, Ciudadanos será decisivo en cuatro comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León y Aragón, se da la circunstancia de que ganó el PSOE y los de Rivera pueden elegir si permitir a los socialistas que gobiernen y, menos en Aragón, provocar un vuelco histórico en comunidades tradicionalmente del PP. Pero también pueden optar por unirse al PP en acuerdos donde será imprescindible contar con Vox.

Esta es la opción que parece clara en Madrid, donde fuentes naranjas descartaron hoy que Ciudadanos vaya a apoyar al socialista Ángel Gabilondo. En Castilla y León podría ocurrir al contrario, ya que Cs podría contribuir a terminar con casi dos décadas de gobiernos del PP. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desmintió que ya haya hablado de tal posibilidad con el número dos de Cs, José Manuel Villegas, pero se mostró abierto a este planteamiento.

La fuerza que da a Cs ser decisivos en algunas plazas también ha suscitado la posibilidad de exigir la presidencia en alguna de ellas, aunque de momento el partido no quiere revelar sus cartas. Ante las críticas del PSOE por no vetar a Vox, la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, dio la vuelta al argumento al invitar a Pepu Hernández a que se plantee "ayudar" a otro gobierno que no sea el de la hasta ahora alcaldesa, Manuela Carmena.

El PSOE asegura que tiene muy presentes los gritos de su militancia en la noche electoral del 28-A, que a las puertas de Ferraz le exigió que "con Rivera, no". Pero también cree que este veto no afecta a pactos con Ciudadanos en ayuntamientos y autonomías.

Ábalos niega que el veto de la militancia a Rivera afecte a pactos tras el 26M

Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, deja clara la diferencia, un día después de que las urnas del 26-M reflejaran que el PSOE depende de un acuerdo con Cs para gobernar en Madrid , Castilla-León, Murcia y Aragón o en el Ayuntamiento de Zaragoza entre las grandes ciudades.

Si la formación de Albert Rivera levantó su veto al PSOE para negociar posibles pactos postelectorales, el PSOE tampoco excluirá a Cs, a pesar de que la militancia dejó muy claro aPedro Sánchez que no quiere acuerdos con Rivera. "El problema no está a nivel general, no es trasladable a nivel nacional. A nivel local y autonómico se dan otras variables", dijo Ábalos, que reiteró que el PSOE consultará los pactos a la militancia.

Para la dirección del PSOE, el rechazo que las bases expresaron el mes pasado a que Sánchez negocie un gobierno con Rivera no afecta a la posiblidad de acordar con Cs en otras instituciones. Ábalos señaló además que las propuestas de pactos llegarán a Ferraz desde las federaciones afectadas y lo harán en "función de su viabilidad".

Llegarán a la comisión que el PSOE ha creado este lunes para estudiar las propuestas de pactos que lleguen desde los terrirorios. Por eso, Ábalos no adelantó qué pasará en Canarias o en Navarra, donde el PSOE ganó y tendría posibilidad de gobernar, pero donde entran en juego factores como la investidura de Sánchez o ir de la mano de Bildu.

Por el contrario, apostó por esperar a ver qué tienen que decir los socialistas canarios de la posibilidad de sacar a Coalición Canaria del gobierno, sabiendo que Sánchez necesita sus dos diputados en Madrid para la investidura. Aunque descartó que el PSOE gobierne en Navarra con Bildu, no respondió si se aceptaría que lo abertzales apoyen con su abstención una eventual investidura de María Chivite en Pamplona. l C. P.