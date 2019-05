La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se enfrenta a una petición de reprobación por parte del PP y quizá también de Ciudadanos si no se toma una decisión para suspender a los diputados independentistas en prisión provisional en la reunión de la Mesa de esta mañana. El encuentro se produce después de que el Tribunal Supremo haya insistido en que es al Congreso a quien corresponde decidir, tal y como solicitó Batet este martes. A pesar de ello, fuentes del POE han descartado que vaya a haber una decisión este jueves.

La Mesa es el órgano de Gobierno del Congreso y en ella se sientan tres miembros del PSOE y dos respectivamente del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Este jueves celebra su primera reunión tras la constitución de las Cortes y promete ser tormentosa.

Por una parte, en el orden del día no figura la cuestión de la suspensión de los presos y fuentes socialistas han descartado una decisión este jueves. Por la otra, PP y Ciudadanos han elevado hoy aún más el tono para exigir a Batet que proceda a una suspensión, que sería segura si el PSOE suma sus votos al PP y Ciudadanos.

De esta forma, no haría falta saber la opinión de Unidas Podemos, cuyos dirigentes en los últimos días se han mostrado partidarios de que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Rull y Josep Turull conserven sus derechos como diputados pero que también hay que cumplir la ley, que dice que no pueden serlo si están en prisión provisional. Según fuentes de esta formación, la hipótesis más probable es que, si los letrados dicen que los presos deben ser suspendidos, lo acatarán, a su pesar porque creen que todos los diputados deberían poder ejecer las funciones para las que les eligieron los ciudadanos.

No se espera que Batet vaya a promover hoy una decisión en la reunión de la Mesa, que, además del Supremo, este miércoles no descartó pedir también la opinión de los letrados de la Cámara, a lo que se opondrán los dos miembros del PP de la Mesa, su expresidenta Ana Pastor y Alfonso Suárez Illana.

La Mesa se ha reunido horas después de que el Supremo haya devuelto la pelota al tejado del Congreso. Frente a lo que mantiene su presidenta, que todas las decisiones sobre la situación procesal de Junqueras, Sànchez, Turull y Rull debe tomarlas este tribunal, el presidente de la Sala Segunda que los juzga, Manuel Marchena, ha insistido este jueves en que es el Congreso a quien corresponde la suspensión, de acuerdo con su Reglamento.

A Batet se sumó este miércoles la Fiscalía, que también ha pedido al Supremo que aplique la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión "inmediata" y mientras estos tres actores compiten por ver quién decide sobre los diputados presos, PP y Ciudadanos estudian ya medidas si Batete no lo hace.

Advertencias del PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que su partido pedirá la reprobación de Batet, contra quien también "se plantea actuar por prevaricación y desobediencia ante lo tribunales".

La experiencia de la pasada legislatura muestra que no hay instrumento legal para reprobar a alguien diferente que los miembros del Gobierno, lo que explica que PSOE y Unidos Podemos no recurrieran a esta fórmula en el mandato anterior contra la expresidenta, Ana Pastor, por negarse a tramitar de urgencia una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A pesar de ello, García Egea ha insistido en que el PP analizará la posibilidad de pedir la reprobación de Batet esta misma tarde si la Mesa concluye sin la suspensión de los diputados presos."Hemos visto reprobaciones por declaraciones mucho menos graves", ha insistido el número dos del PP, que también ha advertido de que si este jueves no hay supensión, Batet "estará incurriendo en un ilícito penal".

Ciudadanos esperará a ver qué ocurre en la Mesa este jueves para ver si se une a esta petición de reprobación pero su portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha insistido en que Batet "debe hacer cumplir la ley y defender la honorabilidad de la Cámara"en un tuit en el que ha pedido a la presidenta del Congreso que se deje "de excusas baratas" y suspenda ya a los "golpistas".