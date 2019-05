La Mesa del Congreso se reunirá este jueves para "debatir" sobre la posible suspensión de los diputados independentistas en prisión preventiva, pero la decisión previsiblemente dependerá de las conclusiones del informe sobre la situación procesal de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez que este miércoles la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha solicitado al Tribunal Supremo.

Un día después de quedar constituido el Congreso y tras su audiencia en Zarzuela con el Rey, Batet ha convocado para este jueves la primera reunión de la Mesa, el órgano de gobierno de la institución. Según ha dicho, el objetivo es que "podamos debatir cuál es la mejor vía y si es necesario pedir informes adicionales" sobre la suspensión. No obstante, ha considerado que debe ser el Supremo el que tome la decisión sobre los diputados presos que PP y Ciudadanos exigen que sean suspendidos "de inmediato" por la Mesa del Congreso.

Batet ha pasado este miércoles la pelota al Supremo, al solicitar un informe para que aclare las "consecuencias" que tiene para la labor parlamentaria de Junqueras, Turull, Rull y Sànchez que se encuentren en prisión provisional. Según ha explicado, hasta ahora el Supremo había dado instrucciones sobre su participación en la sesión constitutiva del Congreso, que se celebró este martes, pero no hay pautas sobre qué hacer durante los próximos cuatro años de legislatura.

La petición de estas instrucciones supone dar la vuelta a la manera de proceder del Supremo, que el martes dejó en manos del Congreso la decisión sobre la suspensión cuando se limitó a infomar al Cámara de la situación presos. No instó a hacer una cosa o la otra porque entendió que su Reglamento prevé la suspensión para diputados que se encuentran en prisión provisional durante el tiempo que dure esta situación.

Sin embargo, tal y como ha solitado la Fiscalía este miércoles, Batet también cree que quien tiene que determinar si los diputados tienen que ser suspendidos es el Supremo. "La función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y es quien ha determinado hasta ahora siempre en que situación quedan las persona que están en prisión preventiva", ha dicho.

El PP y Ciudadanos llevan toda la semana exigiendo que la Mesa del Congreso suspenda como diputados a Junqueras, Sànchez, Turull y Rull por considerar que tanto el Reglamento de la Cámara como la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan que así debe ocurrir cuando los parlamentarios se encuentran en prisión provisional, como es el caso de estos políticos catalanes, juzgados en el Supremo por la organización del referendum del 1-O.

Estos dos partidos ya protestaron este martes porque Batet no convocó la Mesa nada más terminar el Pleno del Congreso y, según el procedimiento que tiene en mente la presidenta, mañana podrán exponer los motivos por los que consideran claro que los diputados presos no deben tener esa condición en una reunión en la que, sin embargo, no está previsto que se tome ninguna decisión.

Batet ha apostado por esperar la respuesta del Supremo, en un plazo que ha dicho desconocer, antes de que la Mesa tome una decisión. Además, no ha descartado que tras escuchar al Alto Tribunal la Mesa decida pedir también la opinión de los letrados de la Cámara, algo para lo que previsiblemente sería necesario más tiempo antes de tomar una decisión . En todo caso, ha negado que estos trámites supongan "dilatar" la toma de la decisión, tal y como le ha acusado este miércoles el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. "Todo lo conrario. No dilata sino que pone en marcha el proceso adecuado para llegar lo antes posible a una decisión", ha dicho Batet.