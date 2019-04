El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico con la decisión de la Junta Electoral Central de impedir la participación de Vox en un debate a cinco bandas organizado por el grupo Atresmedia.

"Acato pero no no comparto la decisión de la junta electoral" ha dicho expresamente el presidente en una entrevista en Onda Cero. A su juicio, "el debate a cinco es el que se tiene que hacer en esta campaña electoral" porque es "importante" que los votantes vean "al quinto partido en liza", en referencia a la ultraderecha de Vox, dado que la ultraderecha podría entrar por primera vez en democracia en el Parlamento e incluso ayudar a gobernar a Ciudadanos y PP. Lo que para Sánchez supondría una "involución" para el país.

Para el presidente, la oposición "se equivoca" en su análisis de a quién beneficia que no se pueda debatir en televisión con Vox. "Esta decisión beneficia a la ultraderecha, a mí no me gusta, porque creo que es necesario contraargumentar lo que puede suponer la ultraderecha para el país".

Atresmedia decidió el lunes pasado dejar fuera a Vox del debate, previsto para el 23 de abril, después de que la junta electoral acordara que, como Vox no obtuvo representación en el Parlamento y solo el 0,1% de los votos en las anteriores elecciones, no podía acudir en igualdad con el resto de formaciones políticas.

La formación de ultraderecha interpretó entonces que su expulsión del debate electoral le venía "bien" al partido, aunque acordó de cara a la galería mostrar "gran cabreo", según unas instrucciones internas que habrían trascendido por error.

El veto de la junta electoral a Vox ha traído la segunda polémica sobre los debates, después de que con un formato igual que el previsto por TVE, a cuatro bandas, el presidente del Gobierno haya decidido acudir solamente al de la cadena pública, programado a última hora también para el martes 23 de abril.