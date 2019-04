La Junta Electoral ha trasladado a Atresmedia que no puede celebrar el debate a cinco del próximo 23 de abril porque Vox, uno de los partidos convocados, no tiene representatividad. Según los criterios que fijó una instrucción de la Junta Electoral en 2015, Vox no tendría la consideración de "grupo político significativo" porque nunca se ha presentado a unas elecciones equivalentes ni a ninguna otras en el "ámbito de difusión del medio", en este caso, de Atresmedia, que es de ámbito nacional.

El debate estaba formulado entre los candidatos del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox y era el único con los cabezas de cartel de toda la campaña para las elecciones generales del 28 de abril. La Junta responde así a los tres recursos presentados por JxCat, PNV y Coalición Canaria, por lo que explica que no puede celebrase tal y como lo tiene planteado, incluyendo a Vox, por lo que insta a desarrollar una alternativa.

Esta no es la primera vez que se plantea un debate elctoral con candidatos sin representación en la Cámara para la que celebran las elecciones. En 2015 se organizó un debate a cuatro, con los entonces candidatos del PP y PSOE, partidos que sí tenían diputados y senadores, y Unidos Podemos y Ciudadanos, que aún no habían entrado en el Congreso y el Senado.

Sin embargo, la situación no era la misma a la actual. Según una instrucción que dio la Junta Electoral en 2015,