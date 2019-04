Resolución completa de la Junta Electoral sobre el debate a cinco de Atresmedia

La Junta Electoral ha trasladado este martes a Atresmedia que no puede celebrar el debate a cinco del próximo 23 de abril porque Vox, uno de los partidos convocados, no tiene representatividad. Según los criterios que fijó una instrucción de la Junta Electoral en 2015, Vox no tendría la consideración de "grupo político significativo" porque nunca se ha presentado a unas elecciones equivalentes ni a ninguna otras en el "ámbito de difusión del medio", en este caso, de Atresmedia, que es de ámbito nacional.