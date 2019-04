La secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este martes que no llamaría a EH Bildu para pedirle su apoyo porque "no es un socio que me guste", y ha añadido que "lo ideal" sería que Ciudadanos apoyara al partido más votado para "darle estabilidad a España".

La respuesta de Díaz se ha producido en una entrevista en Onda Cero y después de que el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dijera que el PSOE ha llamado reiteradamente a su formación en las últimas horas para recabar su voto y poder aprobar los seis decretos ley que se debatieron en el Congreso de los Diputados.

Díaz ha calificado de "salvajada" la acusación del líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le dijo que prefiere "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco", en referencia al apoyo que considera que ha buscado de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno.

La expresidenta andaluza considera que las afirmaciones de Casado "no deberían tener cabida" en la campaña electoral y son un "síntoma de desesperación" y de que "muy mal le tiene que ir" al PP.

Preguntada por si pediría el apoyo de los independentistas catalanes, ha respondido que "es público y notorio cómo rompen mis fotos en el Congreso, pues ya sabe lo que piensan de mí".

También ha calificado como "muy doloroso" la decisión de la exportavoz parlamentaria del PSOE Soraya Rodríguez de incorporarse como 'número 3' a la lista de Cs al Parlamento Europeo porque "soy más del PSOE que el escudo".