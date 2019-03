El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido confirmar que su partido haya intentado fichar a la exdiputada socialista Soraya Rodríguez para incluirla en su candidatura a las elecciones europeas, pero ha dicho que tampoco lo descarta.

"No puedo descartar nada" porque "estamos incorporando talento a este equipo", ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por esta posibilidad, aunque ha declinado hablar de "fichajes". Rodríguez ha dejado el PSOE por sus discrepancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su relación con los partidos independentistas y nacionalistas.

Rivera ha elogiado a Soraya Rodríguez, describiéndola como una política "capaz y moderada que inequívocamente ha defendido la Constitución" , y cuyo trabajo respeta más allá de las diferencias políticas que han mantenido. Precisó, en todo caso, que él no la ha llamado, aunque sí la deseó suerte cuando ella se despidió del Congreso de los Diputados, como ha hecho con otros parlamentarios que tampoco tienen previsto repetir.

"Atraer talento no es transfuguismo"

Por su parte, Soraya Rodríguez explicó que ha tomado una decisión, la de irse del PSOE, y por el momento no ha tomado "ninguna más". Dejó claro que no se irá al PP pero ni fue igual de clara en el caso de Ciudadanos, y de hecho argumentó que después de lo que está pasando en el Parlamento Europeo con la extrema derecha cree que es necesario combatir "los extremos" desde el centro, y no desmintió que eso signifique abrir las puertas a ser candidata en las europeas.

Rivera deja claro que su política de "atraer talento" de otros partidos no es transfuguismo, sino un "reajuste" del mapa político debido a la "descomposición del bipartidismo" y a la consolidación del centro que representa Ciudadanos. Aseguró que en la bancada que respalda a Emmanuel Macron en Francia la mitad de los diputados proceden de los partidos tradicionales, y aseguró que "salvando las distancias" pretende hacer algo similar en España, "huir de los extremos" y crear "un gran carril central sociológico y político".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que "los socialistas no abandonan el Partido Socialista", en referencia a la decisión de la exportavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, de pedir la baja como militante de este partido.