La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este jueves que "los socialistas no abandonan el Partido Socialista", en referencia a la decisión de la exportavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, de pedir la baja como militante de este partido.

En declaraciones a RNE, Calvo ha citado al escritor Oscar Wilde cuando dijo que "solo un tonto no juzgaría por las apariencias", y ha añadido que "es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez", algo que no le merece "ningún comentario". "Moncloa es una cosa y el PSOE otra", ha aseverado Calvo, para después asegurar que su partido hará una "oferta electoral coherente" con el trabajo que ha hecho el Gobierno.

Más duro aún se ha mostrado el exministro y eurodiputado del PSOE José Blanco, que ha criticado la decisión de Rodríguez y ha dicho sentirse "abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo". "¿Y los principios?", plantea Blanco en su cuenta de Twitter, en la que acusa a su excompañera de partido de "abrazarse a la derecha" con su posición.

Me siento abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo.Y los principios? Es mejor abrazarse a la dch que nos dejó como herencia, más independentistas, dos referéndums ilegales,una declaración de independencia y una mediación para evitar 155. En fin.. .@PSOE https://t.co/yeDlKgz48O — José Blanco (@pepeblancoEP) 7 de marzo de 2019

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado por su parte que la marcha de la exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta legislatura, Soraya Rodríguez, es "promover el transfugismo" y ha lamentado que la "nueva política esté practicando lo peor de la vieja política". "Me produce tristeza por un lado, en lo personal, y horror político en lo otro", ha dicho Ábalos.

En un desayuno informativo de Forum Europa celebrado en Almería, se ha preguntado si con "tal de permanecer en un cargo político da igual el partido" y ha insistido en que es "promover el transfuguismo, no hay otra". "¿Da igual dónde estés porque lo importante es que estés?", ha ahondado el dirigente, quien ha cuestionado si carece de importancia considerar el "proyecto político al que sirvas".

"Yo como socialista de muchos y muy agradecido a mi organización, sé por qué estoy aquí y a quién se lo debo", ha subrayado antes incidir en que le produce una "profunda tristeza" lo ocurrido. Así, ha apuntado que él mismo no se podría "reconocer" en un "partido de derechas estando toda la vida en la izquierda". "Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar", ha ahondado a la hora de explicar que sería una falta de "respeto" a su propia trayectoria.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido confirmar que su partido haya intentado fichar a la exdiputada socialista para incluirla en su candidatura a las elecciones europeas, pero ha dicho que tampoco lo descarta.