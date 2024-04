Cosmética de autor(a): tres mujeres que han creado su propia marca de belleza

"Durante mi adolescencia en Cambrils, me sentía maravillada por el mundo de la perfumería. Uno de mis sueños era trabajar en una de las perfumerías locales, ya que consideraba el entorno cosmético como un universo fascinante y ahí empecé a trabajar durante las vacaciones de verano. A pesar de que en esa época era poco común el skincare, comprendí la importancia de cuidar la piel con los productos adecuados", comienza diciendo Raquel González, ingeniera agrónoma.

Salena, farmacéutica, nutricionista y dietista que acaba de lanzar su primer aceite corporal, defiende que "la piel expresa en cada surco la historia de nuestra vida. Existe la falsa creencia de pensar que la evolución de nuestra piel será la misma usemos un producto externo o no. No es cierto. Un buen cuidado diario, hidratando en profundidad la dermis, será fundamental para lograr una piel sana".

En tercer lugar, os presentamos a Isabel y Virginia, comprometidas con la belleza natural y la sostenibilidad que cuentan con proveedores, materiales e ingredientes nacionales, además de que todo el proceso de producción y distribución de su nueva y personal marca se realiza en nuestro país. Así, estas dos socias que vienen de mundos muy diferentes a la cosmética, ponen al alcance de todos unos productos de alta gama muy avanzada a unos precios competitivos.

En cada uno de los tres párrafos anteriores se resume el impulso que ha llevado a estas mujeres seleccionadas por Mujer.es, a poner en marcha su ilusión por crear desde cero productos cosméticos únicos, eficaces, y con alma. A continuación, desvelamos quién es quién.

Raquel, de traer a España grandes marcas 'nicho' a crear la suya propia

Raquel González, ingeniera agrónoma que siempre se interesó por el cuidado exhaustivo de la piel, alimentándola. B.Y,

Las primeras declaraciones que abren este artículo correspondían a Raquel González, una visionaria desde joven de la tendencia que triunfa hoy en día: la importancia de cuidar correctamente la piel, por encima de maquillarla y ocultar sus imperfecciones.

Tras finalizar sus estudios universitarios como ingeniera agrónoma, Raquel vivió en Londres, donde trabajó en Sephora y en Harrod's, especializándose en el área de cosmética exclusiva. Allí, su vocación por la belleza no hizo más que alimentarse. Y fue precisamente en Gran Bretaña donde descubrió y se enamoró de los resultados cosméticos del doctor Nicholas Perricone.

"Allí me di cuenta de que las buenas firmas cosméticas se basan en principios activos sólidos y tecnologías avanzadas para vehiculizar ingredientes. Esa rigurosa base científica, que no deja cabos sueltos, fue lo que me impulsó a dedicarme a este mundo, a trabajar en la belleza desde dentro y para la belleza misma. En 2011 fundé Pure Skincare, como comisaría de belleza, trayendo a España marcas únicas".

Byoode, "lo que faltaba en el mercado"

A la creadora de BYoode le interesaba alimentar la piel, pero también las emociones. B.Y,

"Casi diez años después de lanzar mi empresa, mientras recogía a mis hijos del colegio, tuve un encuentro bastante normal en la rutina de cualquier padre o madre. Una conocida quería presentarme a alguien que tenía experiencia en el lanzamiento de firmas online y en eCommerce en España".

Y Raquel continúa contando su historia: "Al principio no entendí el propósito, pero siempre es útil ampliar la red de contactos, especialmente en un mundo tan reducido como el de la cosmética. Luego, algo se encendió en mi mente: ¿y si era el momento de embarcarme en un proyecto realizado por mí? Así fue como decidí lanzar mi propia firma: Byoode".

En este proyecto, el objetivo de Raquel era ser diferente a todo lo que había visto. "Para mí, la belleza de una piel sana no solo proviene de un cuidado adecuado, sino también de una estabilidad emocional. La piel actúa como fiel testigo de nuestras emociones, revelando lo que llevamos dentro".

Alimentar la piel, y también el alma

Byoode tiene 12 productos basados en ingredientes excepcionales y evidencias científicas. Freepik

Es por esa razón que su marca, Byoode, tiene un mensaje motivador que defiende la importancia de alimentar tanto la piel como el alma. "La idea de nutrir la piel para que esté saludable y hermosa se entrelaza con la noción de alimentar el alma. Estaba viendo un documento del Fondo Mundial para la Naturaleza, donde analizaban los 50 alimentos que dominarán las dietas del futuro debido a sus beneficios nutricionales y su producción amigable con el medio ambiente".

Después de analizar cuáles de esos alimentos tenían mayores beneficios cosméticos, Raquel decidió centrar su proyecto en este ámbito. Así nació Byoode, una marca estéticamente atractiva, "pero que también se basa en un sólido fundamento científico".

"Busqué muchos laboratorios. Fueron valientes al aventurarse a crear nuevas fórmulas e investigar principios casi desconocidos. Juntos, creamos productos únicos que incorporan ingredientes sorprendentes como la okra, las habas de adzuki o la harina de ragi, complementados con vitamina C, gluconato de cobre y niacinamida", por citar solo algunos de los ingredientes que están presentes en Byoode, con 12 propuestas para una rutina completa.

Salena, farmacéutica dietista-nutricionista, y su aceite milagroso

Salena Sainz es una experta nutricionista capaz de crear deliciosas recetas para cualquier patolohgía. naturaenutricion.com

Salena Sainz es una mujer increíble. De espíritu incansable y una curiosidad por encima de la media, esta cántabra es una crack de la nutrición saludable. Especializada en diabetes, Salena tiene soluciones para casi todo, y es capaz de crear recetas a medida para cualquier patología.

De su pasión, y sus infinitas horas en consulta, Sainz se aventuró a crear su propio aceite milagroso, que ahora se ha presentado en sociedad en Madrid. Su nombre es Annue, y promete "aliviar la piel (desde la psoriasis hasta las estrías, pasando por un montón de problemas), y mejorar el ánimo".

Annue Body Elixir es una solución natural y efectiva (con evidencia clínica demostrada) además de solidaria (parte de sus beneficios van a parar a la Fundación Aladina y los niños con cáncer), que se gestó en la cabeza de Salena y que llega para revolucionar la piel. Nota personal, que lo he probado: su aroma es cien por cien relajante, una delicia.

Denominado 'el oro líquido de los bosques de Cantabria', Annue está elaborado de manera artesanal con 6 de los mejores óleos del mundo, y aceites esenciales de origen ecológico: un concentrado que hidrata y proporciona elasticidad a la piel, regenerando las pieles agrietadas por cambios hormonales o factores ambientales.

Annue, y sus resultados probados sobre la piel

Annue es un aceite natural con multitud de propiedades sobre la piel. naturaenutricion.com

Entre las funciones que cumple este aceite milagroso sobre el cuerpo (si lo utilizas en el rostro, no puede darte el sol, mejor por la noche) está su acción anticelulítica, antiestrías, de pérdida de volumen al mejorar la microcirculación y el drenaje linfático, y su acción anti-aging al mejorar la flacidez.

Entre sus principios activos, ampliamente estudiados por Salena Sainz en consulta, están la caléndula, la jojoba, la pepita de uva, la rosa moqueta, el pomelo, la mandarina o el limón, el remero, el enebro y el lemon grass y la centella asiática y el ruscus.

Utilizado en un principio en su consulta. Salena fue viendo cómo sus clientes mostraban interés por el producto al ver los excelentes resultados, por lo que se decidió a comercializarlo. Su precio es realmente competitivo, y su aroma un regalo para combatir el estrés.

Virginia, desengañada de la cosmética comercial, "demasiado artificial"

La firma Mila Bonis busca eliminar los ingredientes artificiales de la cosmética más comercial. M.B.

El proyecto de Virginia García (bioquímica con maestría en Biotecnología) se llama Mila Bonis, y la idea se fue cociendo a fuego lento. "Formulaba en mis ratos libres mis propios cosméticos, ya que la cosmética comercial no me convencía por la innecesaria cantidad de ingredientes artificiales que entraban en contacto con la piel”.

Este afán por encontrar algo a su medida le llevó a extender esa búsqueda a su familia, amigos y allegados, "hasta que fui consciente de la necesidad y del deseo que tienen cada vez más personas de cuidarse de una manera más sana y sostenible”.

La cofundadora de Mila Bonis y socia de Virginia, Isabel González, cuenta que "materializar un sueño así no es fácil, porque una vez tienes la idea, tienes que aterrizarla. Por un lado, debes pulir las fórmulas para un amplio número de personas, seleccionar los mejores proveedores de activos naturales, encontrar fabricantes de envases, el laboratorio capaz de implementar los procesos de fabricación biotecnológicamente más avanzados y seguros… Y cuando tienes esto claro, comienza la “fase empresarial”.

Mila Bonis y las necesidades 'personales' de sus creadoras

Las creadoras de Mila Bonis, Virginia e Isabel (ésta con multitud de problemas cutáneos que resuleve con su marca). M.B.

A nivel personal, Isabel padece varias alergias de la piel (palpebral, queilitis, alergia a los formaldehídos, níquel, dermatitis de contacto, etc.), por lo que apenas encontraba cosméticos y maquillaje que su piel tolerara.

“Me sedujo la idea de crear desde cero una empresa, una marca que pudiéramos construir con libertad, a nuestro ritmo, con un producto excelente y necesario, una marca honesta que aportara valor real y diferencial dentro de nuestra comunidad”.

Según Isabel, “Emprender es una auténtica carrera de fondo. Es un riesgo muy grande porque pones en juego tus ahorros (nos autofinanciamos). Es un reto apasionante que te saca totalmente de tu zona de confort”.

En busca de la naturalidad perdida

Las creadoras de Mila Bonis hablan de los ingredientes ratifícales que llevan algunos cosméticos y cómo, con el tiempo, acaban provocando alergias. rawpixel.com

En lo que hace referencia a los cosméticos, Virginia comenta que "las personas no son conscientes de la cantidad de productos no naturales que aplican sobre su piel, sin pensar que es el mayor órgano del cuerpo humano y el más expuesto a las agresiones externas. Vemos cómo a menudo se utilizan ingredientes que no aportan gran beneficio y que, con el tiempo, son causantes de alergias”.

Al igual que pasa con los alimentos, "nosotras preferimos darle a la piel activos biomiméticos, cien por cien biocompatibles, beneficiosos y eficaces, como los factores de crecimiento, las células madre, el retinol vegetal, y los cristales líquidos, entre otros. Son activos que optimizan, multiplican el efecto de otros y, sobre todo, reactivan los mecanismos rejuvenecedores de la propia piel”.

