Por qué la vitamina C es clave para mantenerse más joven por dentro y por fuera

Gema Cabañero Directora de I+I+D de 180 the Concept nutricosmética avanzada

También llamado ácido ascórbico, la vitamina C, es uno de los activos más importantes gracias a sus diversas propiedades y a las funciones que desenvuelve en nuestro organismo. Aunque la mayoría de las veces se ha hablado de ella en relación a sus beneficios estéticos, la vitamina C guarda muchos otros que mejoran nuestro sistema inmunológico y, por ende, el aspecto físico.

Por qué es beneficioso incluir vitamina C en la alimentacióm

A pesar de todos los beneficios que aporta esta vitamina, el organismo del ser humano no tiene capacidad de sintetizar su propia vitamina C, al carecer de la enzima gulonolactona oxidasa, esencial para su síntesis a partir de la glucosa. Por ello, será indispensable añadir este activo tanto a través de la alimentación como de la cosmética y obtener así sus óptimos resultados.

La vitamina C aporta un alto número de beneficios, el principal es que es un gran aliado del sistema inmunológico, ya que ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo frente las infecciones y enfermedades. Gracias a ello, permite que el cuerpo sea capaz de cicatrizar las heridas de forma más rápida, al formar de nuevo tejido conectivo, acelerando el proceso de regeneración celular.

Otro de los motivos que convierten a la vitamina C en un activo antienvejecimiento esencial es que se trata de un antioxidante natural que ayuda a proteger a las células de los radicales libres. La producción incontrolada de estas moléculas y no contar con antioxidantes que las neutralicen, puede provocar cambios en la estructura y ADN de las células, teniendo como consecuencia el conocido proceso de estrés oxidativo, muy dañino para el funcionamiento normal del organismo.

A su vez, la vitamina C desempeña un papel fundamental en el proceso de la síntesis de colágeno, proteína esencial para la salud de los huesos y la piel, a la que le aporta tersura y elasticidad. También mejora diversos procesos del organismo como la absorción del hierro y la función de los vasos sanguíneos y está relacionada con un menor riesgo de desarrollo de determinadas enfermedades oculares, como la degeneración macular.

Frutas y verduras ricas en vitamina C. ISTOCK/Ann M Marosy

Cómo incluir vitamina C en tu día a día

Una alimentación rica en vitamina C es fundamental tanto para un correcto funcionamiento del cuerpo humano hasta para mantener la piel más joven y tersa gracias a su participación en la sintetización del colágeno.

Para incluirla en la dieta, siempre será beneficioso hacerlo a través de fuentes naturales, como frutas y verduras. Algunas de ellas son el kiwi, que puede contener alrededor de 41 mg de vitamina c; la naranja, que puede ofrecer unos 70 mg y las fresas, que con tan solo un tazón de 150 g podemos integrar a la dieta en torno a 89 mg de vitamina C. Asimismo, hortalizas como el brócoli son otras de las más altas en vitamina C, ya que media taza puede contener cerca de 51 mg.

La vitamina C ayuda a mantener la piel más joven y tersa

Es importante saber que la cantidad de vitamina C recomendable para un adulto puede variar según su edad o género, pero la ingesta para obtener sus beneficios oscilar entre los 100mg y los 200mg. En relación a ello, obtener estas cantidades puede resultar más difícil en determinadas situaciones ya que no siempre se cuenta con el tiempo ni los alimentos necesarios. Por ello, los suplementos ricos en fuentes de vitamina C naturales que permitan obtener una dosis adecuada de esta, siempre serán una opcion cómoda y sencilla que mejorará tanto la salud del organismo como el aspecto físico.

