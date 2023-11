Si tienes granitos y puntos negros, quizá tienes acné cosmético: qué es y cómo evitarlo

Si hay algo que todas las mujeres ansiamos, es una piel radiante y perfecta, pero a veces, nuestros esfuerzos bien intencionados pueden ser el detonante de la aparición de un visitante no deseado: el acné cosmético. Si alguna vez te has despertado con esas odiosas imperfecciones después de probar un nuevo producto de maquillaje o cuidado de la piel, sabes lo frustrante que puede ser. Pero no te preocupes, ¡no estás sola!

Para averiguar por qué aparecen, qué son y cómo tratar esas reacciones que la mayoría relacionamos con la etapa adolescente, lo mejor es acudir a un especialista que pueda asesorarnos sobre nuestros hábitos y rutinas, incluyendo la de belleza. Hablamos con el doctor y dermatólogo, Adrián Alegre, para entender qué es el acné cosmético y cómo podemos evitarlo.

¿Qué es el acné cosmético?

A diferencia del acné común, el acné cosmético no se debe a desequilibrios hormonales o genética, sino a productos que aplicamos en nuestra piel. Pueden ser maquillaje, cremas, lociones, o cualquier cosa que apliques en tu rostro. Cuando estos productos obstruyen los poros, crean un ambiente propicio para el desarrollo del acné. Pero, ¿cómo podemos saber si el acné visible se debe a un exceso de cosméticos?

Los signos y síntomas del acné cosmético son muy parecidos a los del acné inflamatorio vulgar, sin embargo, según el Dr. Adrián Alegre, dermatólogo y miembro del GEDET, hay dos diferencias principales que pueden delatar la reacción acnéica por productos. "La diferencia fundamental es que las lesiones van a aparecer por toda la cara o por toda la zona donde se ha estado aplicando las cremas que causan este acné cosmético".

Además, el experto añade que otra de las diferencias entre ambos tipos de reacciones es que "las lesiones suelen ser más monomorfas, es decir, muy similares entre sí, por lo general es más común ver lesiones retencionales, que son quistes pequeños, espinillas o puntos negros, bien sean abiertos o cerrados, pero menos lesiones inflamatorias como granos o furúnculos."

¿Qué ingredientes suelen causarlo?

El acné cosmético puede ser desencadenado por una variedad de ingredientes que se encuentran comúnmente en productos para el cuidado de la piel y el maquillaje. Algunos de los culpables habituales incluyen aceites minerales, aceite de coco, lauril sulfato de sodio (SLS), Estos ingredientes pueden obstruir los poros, irritar la piel y causar brotes de acné. "Si los productos tienen muchas ceramidas o muchos ácidos grasos, sobre todo si son muy oclusivos, pueden generar ese acné", revela el Dr. Alegre.

Aunque algunos ingredientes específicos pueden ser más propensos a causar acné cosmético, el dermatólogo añade que por lo general, más que un ingrediente como tal, la reacción acnéica, aparecen por el vehículo de esos ingredientes. "Si es un vehículo muy graso, muy untuoso, como son las pomadas o las cremas, es más probable que en una piel de por sí grasa, esa obstrucción del poro por ese exceso de grasa tanto de la propia piel como del producto utilizado, vaya a desencadenar la reacción acnéica".

¿Cómo evitar la reacción acnéica?

Evitar una reacción acnéica cosmética implica ser selectivo con los productos que aplicas en tu piel y seguir una rutina de cuidado adecuada. "Lo principal es adecuar la proteína cosmética a nuestro tipo de piel, y sobre todo, a la zona en la que estamos aplicando el producto", explica el Dr. Alegre.

"La piel de la cara de por sí es una piel más grasa que la del resto del cuerpo, sobre todo en la zona central, y sobre todo en personas más jóvenes o en mujeres, en según que momentos del ciclo menstrual, en esos momentos y en esa zona, es mejor aplicar productos ligeros que sean en textura gel o crema gel y no utilizar pomadas o ungüentos para no generar esa obstrucción del poro."

