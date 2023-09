¿Se puede usar retinol en cualquier situación? Estos son los riesgos para tu piel si te da el sol

La creciente popularidad del retinol en las rutinas antiedad de cuidado facial ha creado a su alrededor un halo de mitos sobre sus beneficios y riesgos a la hora de incorporarlo en el día a día, en especial cuando el sol se intensifica. ¿Hay una manera segura de hacerlo? ¿Existen alternativas al retinol? Todos estos interrogantes los han respondidos expertos cosmetólogos para que cuides tu piel en profundidad sin riesgos.

Retinol: qué es y por qué es un gran aliado para tu piel

El retinol es una forma de vitamina A. Su extendida fama se debe a sus propiedades antioxidantes, la capacidad para estimular la renovación celular y la prevención de la hiperqueratosis. Además de esto, al igual que otros derivados de la vitamina A como el retinal, incrementa los niveles de encima p53 "el guardián del ADN", como se le conoce popularmente, fortaleciéndolo así frente a agresiones externas. Todo esto hace que el retinol sea el principio activo perfecto en cosmética para olvidarnos de leves arrugas, acné o manchas.

Conociendo sus virtudes, la pregunta es obligada: ¿por qué existe la creencia de limitar su uso durante el verano? La razón principal es el proceso de sensibilización por el cual pasa nuestra piel cuando comenzamos a utilizarlo, algo que remite con el tiempo. Si bien es fotosensible, no es un principio fotosensibilizante por lo que el sol provoca es una inhibición del efecto del retinol sobre la piel.

Por tanto, sí puedes usar retinol en días soleados con unas pautas de seguridad que aseguren sus propiedades y beneficios en nuestra piel.

Cómo usar retinol en días soleados de forma segura

El retinol no nos vuelve más sensibles al sol, siempre que hayamos superado la etapa de retinización en la que la piel acepta este principio activo, pero sí debemos llevar cuidado y adaptar la aplicación de este para conseguir sacar el mayor partido de una manera segura.

En primer lugar, si llevas meses utilizando retinol y has estabilizado el porcentaje de este, no incrementes la concentración durante los días de sol para no exponerte de nuevo a la etapa de retinización.

En segundo lugar, aplica tus productos con retinol por la noche. De esta manera la piel será capaz de absorber el producto sin que los rayos del sol interfieran en el proceso.

En tercer lugar, no olvides la protección solar. Aunque esto es un básico de toda rutina de cuidado facial, es importante recordarlo cuando tratamos la piel con retinol.

En cuarto lugar, no abandones el retinol. Y esto tiene una explicación experta: si durante el verano dejas de lado aquellos cosméticos con este principio activo, cuando vuelvas a utilizarlo en invierno tu piel necesitará adaptarse de nuevo sufriendo un estrés innecesario

Beneficios de usar retinol durante los días de sol

Una vez perdido el miedo a usar esta forma de vitamina A durante el verano al romper con el mito de posibles quemaduras o manchas, debes conocer los beneficios del retinol.

Estimula la producción de colágeno, ayudando a reducir las arrugas y líneas finas de expresión

Mejora la textura con su leve efecto exfoliante que retira las células muertas oxidadas

Desinflama y libera los poros obstruidos, previniendo el acné y reduciendo posibles brotes

Aclara las posibles manchas oscuras provocadas por el sol a través de la renovación celular

Alternativas seguras al retinol para tu piel

Si bien el mejor ingrediente antiedad es el retinol, existen alternativas a este. “Hay otros ingredientes que promueven la regeneración celular, favorecen la redensificación de la piel, la síntesis de colágeno y elastina y ayudan a combatir la hiperpigmentación”, explica Daniel Jiménez, cosmetólogo y director técnico de Skin Generics.

Vitamina C, péptidos o hidroxiácidos ayudan a este proceso y combinando los tres podemos obtener un poderoso cóctel antiedad como el que encontramos en estos dos productos:

