Si quieres darle a tu piel Vitamina A lo puedes hacer de diferentes formas. Dos de ellas son: retinal y retinol. Ambos son Importantes aceleradores de la regeneración celular y productores de colágeno para tratar signos del envejecimiento como arrugas finas, textura, calidad de la piel, aspecto de los poros… El retinol es un viejo conocido, el retinal es más novedoso.

¿Cuándo usar uno y cuándo otro? “Si hablamos de diferencias hay puntos que debatir, explica Gema Cabañero, directora y fundadora de la Clínica estética & antiaging Gema Cabañero. En el caso de la velocidad a lo hora de producir resultados, el retinal es el Ferrari. “Muestra cambios diez veces más rápido que el retinol gracias a su alta capacidad exfoliante que logra una piel más luminosa” añade Gema. Por otro lado, al poseer propiedades antibacterianas directas es perfecto para pieles con tendencia acnéica ya que inhibe el crecimiento de bacterias. En resumen, el retinal brinda todos los beneficios del retinol, pero de una forma más rápida.

Así no irritará tu piel

¿Tanta exfoliación puede irritar la piel? Ambos, retinol y retinal pueden producir irritación. Es una consecuencia común de introducir Vitamina A de forma rápida y altas cantidades en la rutina cosmética. “La clave es que se vaya incluyendo en la rutina facial de manera progresiva y siempre de noche" concreta la facialista.

Además de comenzar poco a poco a retinizar la piel, un truco para reducir la irritación es aplicar un sérum o crema hidratante después. “De esta manera reducimos la sequedad o posible rojez” desvela Cristina Álvarez, co-fundadora y directora de los centros Cristina Álvarez. Que añade: “Es aconsejable seguir la pauta de empezar poco a poco, con dos noches por semana y subir gradualmente, hasta poderlo aplicar todas las noches.

Alternativa natural a los retinoides

¿Entonces pueden las pieles sensibles usar ambos? “El principio activo por lo general no es recomendado para ser usado sobre pieles sensibles, a no ser que esté formulado con una concentración muy baja: 0,01” explica Raquel González, socia fundadora de Pure Skincare Cosmeceútica. Para las pieles que desean lograr resultados similares a los obtenidos con productos ricos en vitamina A, se les recomienda incorporar en su rutina de belleza Bakuchiol, la alternativa natural a este principio, la solución antienvejecimiento más avanzada a base de plantas y perfecta para quienes no toleran los retinoides ya que no provoca irritación y suponen una opción de alto nivel para tratar todos los signos de la edad: manchas de pigmentación, flacidez, debilidad de la barrera de protección epidérmica y textura irregular.

