El error garrafal de Laura Escanes al mezclar productos de belleza: "Casi ardo en llamas"

Laura Escanes se ha convertido con los años en una de las influencers más populares de España, entre otras cosas, por publicar sus rutinas y trucos de belleza. Eso sí, sus hábitos de cuidado facial no siempre salen bien, y así lo demostró este domingo a través de sus stories en Instagram.

La creadora de contenido aconsejó a sus seguidores que no cometieran el mismo error que ella a la hora de realizar su 'rutina de noche', pues, tras un despiste, mezcló vitamina C con Retinol.

"Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con Retinol y casi ardo en llamas", contó la joven catalana, que subió una imagen para ilustrar la situación.

La 'influencer' Laura Escanes, en una historia para Instagram. INSTAGRAM

Escanes fue consciente de que la abrasión se produjo al mezclar dos productos con capacidad exfoliante, así que decidió lavarse la cara con geles aptos para la ocasión.

"Me lavé la cara con el limpiador y me puse sérum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien". La vitamina C sirve para reducir las desigualdades de la piel, mejorar las marcas de acné y aporta luminosidad al rostro. Por su parte, el retinol ayuda a disminuir y prevenir arrugas y falta de firmeza.