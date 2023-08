¿Pueden causar los sérums de vitamina C manchas en la cara en verano? Mitos y verdades del activo más deseado

Ilumina la piel, elimina las manchas, aporta suavidad al rostro eliminando las arrugas... pero es fotosensible. Estas son las virtudes y el gran defecto que todas pensamos que tiene la vitamina C, el activo más popular, con permiso de la niacinamida, entre las rutinas de belleza diurnas. Un conjunto de características que potencian una piel joven y jugosa que, sin embargo, pone en jaque su uso durante los meses de verano, pues su aplicación puede provocar manchas solares (¡en vez de despigmentarlas!). Así, son muchas que llegado julio, sacan sus sérums del neceser y lo guardan hasta la llegada del otoño. Pero, ¿sabías que estás cayendo en una de las mentiras más extendidas sobre este ingrediente?

Si bien es cierto que tras su uso hay que aplicar crema solar porque no sirve para proteger la piel (¡como ocurre con la mayoría de activos!), lo cierto es que de forma general actúa como un despigmentante y, también, como un neutralizador de los ataques del sol, ayudando a prevenir el daño celular y ralentizar el envejecimiento del cutis. Es decir, que no es incompatible con el sol por sí misma, aunque los cosméticos, como cremas y sérums, que la incluyen sí pueden ser fotosensibles si apuestan si usan un pH ácido para su formulación.

Así, antes de elegir un producto que incluya vitamina C hay que comprobar si es ácido (menor de siete), ya que esta será la característica que le otorgue un efecto exfoliante que sí haga que no debamos recibir luz solar para evitar manchas. ¿Los motivos? Porque puede enrojecer las zonas más expuestas, generar reacciones alérgicas, picores, eurupciones y, sí, una pigmentación excesiva difícil de eliminar.

El mejor sérum de vitamina C

Si bien es cierto que en el mercado hay muchas y muy buenas opciones de sérums con vitamina C no ácidos que respeten nuestra piel en verano al tiempo que la rejuvenecen e iluminan, nosotras tenemos un claro favorito. Se trata de la propuesta bio de Florence: un producto que sobrepasa las 100.000 buenas valoraciones en Amazon, a la venta por menos de 10 euros y que al no apostar por el activo puro, sino un derivado (Sodium Ascorbyl Phosphate), es menos agresivo y más estable. Su pH, tranquilas, ¡no es ácido!

Se trata de un sérum fácil de aplicar y de rápida absorción rico en ingredientes naturales con un buen INCI, aunque también un aceite esencial de naranja que puede irritar algunos tipos de pieles (por lo que conviene probarlo primero en una zona pequeña antes de usarlo en todo el rostro). Nos gusta porque el envase que lo incluye, con pipeta como dosificador, es oscuro para preservar los activos principales de esta fórmula superventas a la que merece dar una oportunidad.

Además de la vitamina C, este sérum incluye ácido hialurónico de bajo y alto peso molecular, lo que nos asegura una hidratación completa de la piel a distintos niveles. Una elección muy reseñable (¡y perfecta para cosméticos de la rutina diaria!) a la que añaden otras interesantes, como el extracto de diente de león para rescatar a las células afectas por los rayos UVB, cola de caballo para calmar el rostro y centella asiática para regenerar.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la vitamina C en la cara?

Aunque apostemos por uno de los sérums más recomendados y valorados, debemos ser realistas con sus resultados y no esperar signos visibles nada más aplicarlo. De hecho, como la mayoría de los cosméticos, esta formulación requiere de una constancia diaria en su aplicación para conseguir el objetivo que prometen. En el caso de la vitamina C, los efectos más visibles de luminosidad y función de protección frente a los radicales llegarán tras la primera semana de uso, siendo la segunda la que ya se note una diferencia considerable frente al periodo sin aplicación.

Sin embargo, si hemos apostado por este activo para igualar el tono de nuestra piel o difuminar las manchas, el tiempo aumentará hasta los dos meses. De ahí la necesidad de incluir este cosmético en nuestra rutina beauty diaria, aunque, aparentemente, no notemos los resultados. También hay formulaciones que contienen una alta concentración que son capaces de tratar las manchas en menos tiempo, si lo que necesitamos es una solución inmediata. Además, si lo combinamos con otros ingredientes, como es el caso del popular sérum de Florence Bio Comesi, sí podremos observar sus efectos más inmediatos gracias a que estamos ofreciendo a nuestra piel un cóctel de ingredientes muy beneficioso.

