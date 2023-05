Verdades y mentiras sobre la Vitamina C

La Vitamina C es uno de los principios activos más populares en las rutinas faciales, por su gran efectividad. Dermatólogos, farmacéuticos y médicos estéticos recomiendan siempre su uso diario por sus múltiples propiedades, que tienen la capacidad de adaptarse a todo tipo de pieles para darnos un efecto de luz y de piel saludable. La farmacéutica María Olmos, especialista en dermocosmética de youfarma y farmacia Vistahermosa 29 (Madrid), nos aclara los mitos y las verdades de este famoso activo cosmético.

1. Su principio activo es algo que el ser humano es incapaz de sintetizar por sí mismo.

Verdadero: Es un activo que tiene un alto poder antioxidante, nos ayuda a minimizar las arrugas y flacidez y, además, es despigmentante.

2. Con la Vitamina C no hace falta usar protección solar

Falso: La Vitamina C nos protege del daño solar, con los antioxidantes, que neutralizan sus ataques para prevenir el daño celular y ralentizar el envejecimiento de la piel, pero no sirve de protector solar. En nuestra rutina de 'skin care' de cada mañana, debemos incluir, después de esta vitamina, un fotoprotector si vamos a estar expuestos al sol.

3. La Vitamina C provoca la aparición de manchas.

Falso: De hecho, produce el efecto contrario, ya que uno de sus principales beneficios es el efecto despigmentante. Las manchas que en algún caso hayas podido ver en tu piel tras usar Vitamina C, pueden ser causa de que una oxidación que provoque una coloración más oscura, que en personas que tengan los poros más dilatados, aporta una sensación de mancha que se puede solucionar con una rutina de limpieza.

4. Si hay más vitamina habrá más efectividad.

Falso: El mejor porcentaje de Vitamina C es un 10%, tanto para iniciarse en su uso como para comenzar en él. Un porcentaje alto no significa que sea más efectivo, lo importante es la manera de formularlo, teniendo en cuenta el pH y la concentración.

5. Un sérum con Vitamina C tienen un efecto tensor.

Verdadero: Otro de sus efectos es prevenir el fotoenvejecimiento, iluminar el rostro y dar un ligero efecto tensor que eleva las facciones.

6. Es mejor que la fórmula contenga sólo Vitamina C

Falso: Es mejor que la fórmula vaya acompañada de otros antioxidantes que ayuden a hidratar, mejorar y proteger la piel de otros daños a los que puede estar sometida la piel.

7. La Vitamina C es un ingrediente imprescindible para mejorar nuestra rutina y tener una piel perfecta.

Verdadero: Dentro de una buena limpieza e hidratación de la piel es importante dar vida nuestra piel y que no se dejen ver los estragos del cansancio del día a día. La Vitamina C es el ingrediente perfecto, para dar un paso más a tu cuidado, perfecto para todos pieles. Una vez que lo pruebes, no dejará de formar parte de tu rutina.

Serum de Vitamina C Skinroutine by Paloma Sancho Cortesía

