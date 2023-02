Las expertas en belleza lo tienen claro: la vitamina C debe convertirse de inmediato (si no lo es ya) en un ingrediente presente en nuestra rutina beauty diaria, ya que es la encargada de reparar los tejidos celulares y mantener la piel en buen estado. De hecho, el ácido ascórbico ha sido uno de los compuestos cosméticos más buscados en 2022... ¡y no nos extraña! El hecho de que nuestro cuerpo no la produzca de forma natural nos hace intentar conseguir alternativas, en los alimentos y en los cosméticos, que nos ayuden a conseguir los niveles necesarios y a aprovecharnos de sus beneficios.

Sus propiedades antioxidantes convierten a la vitamina C en una aliada contra las arrugas y el envejecimiento prematuro, gracias a que es capaz de evitar los efectos nocivos de los radicales libres que oxidan las células, pero hay mucho más: con ella podemos conseguir ese efecto buena cara inmediato que tanto nos gusta, ya que activa la luminosidad de la piel y combate las manchas y el tono desigual. Para aprovechar al máximo todos estos beneficios, uno de los cosméticos más recomendados son los sérums, puesto que al tener una formulación de activos más concentrada penetran en mayor profundidad en las capas de la piel.

Todas estas cuestiones (y un precio más que asequible) pueden estar detrás del éxito del sérum Florence de vitamina C, una fórmula que también incluye ácido hialurónico orgánico puro, que siempre está entre los cosméticos más vendidos de Amazon. De hecho, en la plataforma acumula más de 93.000 valoraciones y los que ya lo han probado le han otorgado más de cuatro estrellas doradas, cuando el máximo es cinco. Esta propuesta hidratante ofrece propiedades antiedad, antimanchas y antioxidantes y es apta para la cara y, también, para el contorno de los ojos, una zona en la que, según falsas creencias, se debía evitar la aplicación de este compuesto.

El ácido ascórbico no es el único ingrediente beauty que contiene este sérum, ya que también encontramos en su formulación vitamina E, ácido hialurónico puro 100% orgánico, aceite de jojoba y aloe vera. Todos estos compuestos concentrados ofrecen una hidratación al instante y regeneran la piel, al tiempo que favorecen la producción natural de colágeno, otro agregado con propiedades well-ageing y que fomentan la elasticidad de la dermis.

La popularidad del sérum de Florence está avalada por unas valoraciones que reconocen su buena relación calidad precio, al tratarse de un cosmético low cost, pero muy efectivo. "Mi problema es que tengo marcas de acné y está ayudándome a quitarlas", asegura una usuaria. También son muchos los que resaltan la rápida absorción del cosmético y su textura ligera que no deja una sensación grasa sobre el rostro.

Otros cosméticos con vitamina C

Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%, de The Ordinary. Esta propuesta una dos de los compuestos más potentes para cuidar la piel, todo ello en una composición sin agua para lograr su estabilidad, aunque en los primeros segundos de aplicación tenga un aspecto más graso.

Este sérum previene el envejecimiento y trata el tono de la piel. Primor

Vitamin C concentrate serum, de Freshly Cosmetics. Este sérum de formulación 100% está formado por cápsulas inteligentes de vitamina C que aíslan el activo para mejorar su eficacia y lo liberan cuando ya está en la epidermis profunda.

Este sérum libera los activos de forma inteligente. Freshly Cosmetics

Suero de vitamina C, de Olehenriksen. También conocido como sérum de la verdad, ofrece un cóctel multivitamínico reforzado con colágeno para iluminar, reafirmar e hidratar la piel, para evitar los signos del envejecimiento.

Este sérum mejora la elasticidad de la piel y la ilumina. Sephora

