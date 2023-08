Esta es la línea de cosméticos coreanos que triunfa en Primor entre las que buscan un rostro sin imperfecciones

No es fácil dar con la rutina facial apropiada a nuestro rostro para conseguir los resultados que queremos. Hay que tener en cuenta las características de la piel y el tipo de productos que queremos utilizar, pero, hay un must común a todas las rutinas beauty: la constancia. Cuando elegimos una rutina debemos llevarla a cabo cada día para ver los resultados. Del mismo modo, es importante que se cumplan tres principios: limpieza, tratamiento e hidratación. Si esto se realiza, la rutina la puedes elegir libremente, de hecho, ¿por qué no probar una rutina beuty famosa en Corea, aunque vivamos en España?

En Primor han pensado lo mismo y se puede encontrar en sus tiendas todo lo necesario para llevar a cabo una rutina coreana completa. Desde limpiadores hasta cremas solares hidratantes. Brumas faciales, esencias coreanas y algunos de sus imprescindibles como los desmaquillantes bifásicos o los aceites faciales. Y es que, tal y como explican desde el ecommerce, las pieles coreanas siempre han sido sinónimo de belleza y cuidado, luciendo una dermis uniforme y sin imperfecciones. ¿Cómo? Gracias a sus rutinas.

La cosmética coreana cuenta con una tradición milenaria del cuidado de la piel basada en prevenir las arrugas y los signos del envejecimiento. Además, destaca por sus fórmulas sencillas elaboradas con ingredientes de origen natural. Desde sérums y limpiadores, en Primor encontrarás todo lo necesario para elaborar una rutina facial coreana en casa. ¡Sin saltarnos ni un paso! Por eso, una vez que hemos limpiado el rostro, el primer paso es utilizar un tónico y este anti-poros de Tonymoly con aceite de árbol de té que tiene tantas propiedades para el tratamiento del acné te encantará.

Wonder Tónico anti-poros con árbol del té y seborregulador. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Tónico antiporos Descripción: Wonder Tónico anti-poros con árbol del té y seborregulador. Hidrata tu piel y elimina las células muertas brindando un cuidado calmante.

Marca: TonyMoly Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.95 Imagen:

Sin embargo, la cosmética coreana tiene multitud de productos que te gustarán, más allá de la selección de sérums, tónicos y limpiadores mejor valorados del mercado por sus resultados, un ejemplo es este stick para ojos con acción blanqueante y antiarrugas. Se trata de un tratamiento para ojos con alto contenido en agua mineral para refrescar e hidratar la piel de alrededor de los ojos. Se puede utilizar dentro de la rutina beauty como una crema de ojos normal o cuando uno desee (antes del maquillaje, por ejemplo).

'Stick' antiarrugas para ojos de la marca The Saem. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Iceland Hydrating Eye Stick 7gramos. Descripción: Stick para los ojos que actúa como blanqueante y alisador de las arrugas, a la vez que se puede utilizar como crema de contorno de ojos en una rutina beaauty. Marca: THE SAEM Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.98 Imagen:

Por último, otro de los más vendidos, esta emulsión de ácido hialurónico, de bajo peso molecular, que se encarga de mantener nuestra piel en perfectas condiciones de hidratación y elasticidad. Ayuda a rellenar y a reafirmar las pequeñas arrugas del rostro y promueve la formación de colágeno.

Además, contiene extracto de Acerola, una fruta muy rica en Vitamina C, A, Vitaminas del grupo B y minerales. Es un potente antioxidante y antiinflamarorio. Ayuda a la formación de colágeno, elimina manchas y unifica el tono de piel, hidrata, tonifica y revitaliza.

Hyaluronic Acid Moisture Emulsion Emulsión hidratante de ácido hialurónico para una piel sana y vital. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Emulsión Hidratante Ácido Hialurónico Descripción: Hyaluronic Acid Moisture es una emulsión hidratante de ácido hialurónico para una piel sana y vital. Aporta elasticidad e hidratación. Marca: IT'S SKIN Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.99 Imagen:

