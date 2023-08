Este es el corrector de ojeras de 7 euros más vendido de Amazon al que ningún competidor ha conseguido desbancar

Entre los cosméticos que no pueden faltar en nuestro neceser, el corrector es uno de los indispensables. Con la promesa de tapar las ojeras y las bolsas bajo los ojos y de corregir esas imperfecciones que nos arruinan el maquillaje, estos borradores mágicos son los únicos a los que no renunciamos ni en nuestras rutinas de make up más sencillas. Estas, además, son las favoritas en España para la época estival dadas las altas temperaturas de la península que imposibilitan apuestas más trabajadas. Eso sí, para conseguir los mejores resultados, hay que escoger el corrector adecuado en función de si queremos tapar ojeras, granitos u otras marcas.

También es fundamental aplicarlo de forma correcta si no queremos que las arrugas y las líneas de expresión queden marcadas. Con todo ello, además de alisar la piel del rostro e igualarla para una correcta aplicación de las bases y demás productos de maquillaje, al corrector le pedimos que lo haga de forma natural para buscar ese efecto no make up que tanto nos gusta. De hecho, de ello depende el acabado luminoso y real que tenga nuestro rostro.

Sabemos que estamos exigiendo mucho y, sin embargo, sabemos de buena mano que hay cosméticos low cost que cumplen con todas estas premisas: el corrector de ojeras y borrador mágico de Maybelline New York es uno de ellos. Y no solo lo decimos nosotras: lo confirmen los más de 23.000 usuarios que lo han valorado positivamente en Amazon, donde se sitúa como el más vendido, ahora por menos de 7 euros.

Este antiojeras 'low cost' es uno de los más populares y está enriquecido con una fórmula que ralentiza el envejecimiento cutáneo. A la venta en Amazon por 6,59 euros. Amazon

Que este antiojeras ostente el título de corrector más vendido de Amazon no ha sido cuestión de suerte. Su buena cobertura modulable (¡y difuminado!) en una sola pasada y su formulación con bayas de Goji y Haloxyl que hidratan la piel le han hecho ganarse a miles de beauty addicts que lo han convertido en su favorito. El que esté disponible en 12 tonalidades también ha ayudado, puesto que cada persona puede encontrar el color que más favorece a su piel para tapar una de las zonas más delicadas del rostro con buenos resultados.

Así, podemos confirmar que se trata de un cosmético que cumple con una doble funcionalidad muy práctica: por un lado, cubre las imperfecciones que deseamos tapar y, por otro, hidrata la piel de las ojeras para reafirmar la zona sin cuartearla, gracias al poder antioxidante y descongestionante de los activos que incluye su formulación.

Con todo ello, este correcto ofrece 10 funciones en un solo cosmético: borra ojeras, cubre imperfecciones, ilumina el lagrimal, define el rostro, unifica el tono de la piel, define las cejas y sirve como prebase para párpados y labios. Todas estas características son las que resaltan los más de 23.000 usuarios que la han valorado en Amazon, donde también destacan su fácil aplicación, la naturalidad de sus tonos y su buena cobertura. Con todo, ha obtenido una puntuación de 4,4, sobre 5.

Cómo aplicar el corrector de ojeras

En el caso de esta propuesta de Maybelline, el aplicador en esponja garantiza un toque preciso y una cobertura modulable perfecta para los retoques. Sin embargo, hay que conocer la forma adecuada de aplicar el corrector de ojeras para asegurar los resultados que estamos buscando y despedirnos de la mirada cansada. Lo primero que debemos hacer es dar con la tonalidad adecuada para nuestro rostro, puesto que de ello depende la cobertura y el efecto final. Uno de los falsos mitos sobre la elección del tono es que debe ser uno más claro que tu piel para iluminar la mirada. Sin embargo, esto solo debe ser así en el caso de tener bolsas en los ojos. De lo contrario, podemos crear un efecto antifaz nada favorecedor.

Este cosmético se debe aplicar después de la base de maquillaje para que se difumine con facilidad y aporte mayor luminosidad. Sin embargo, también se puede aplicar antes teniendo cuidado después con la base o como único producto en el caso de los maquillajes en los que no vamos a incluir más que un corrector y un polvo iluminador. Por último, hay que tener en cuenta el tipo de ojera que queremos tapar para aplicarlo. Para las más leves, es recomendable tapar solo la zona más violácea, la más próxima al lagrimal. Si son más pronunciadas, debemos aplicarlo en forma de triángulo invertido para ofrecer mayor iluminación, mientras que nos decantaremos por los puntitos si lo que queremos tapar son las bolsas.

