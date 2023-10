Estos son los cuatro nutrientes infalibles para tener una piel radiante, según una nutricionista

La frase de que 'somos lo que comemos' es real. Aquellos alimentos que ingerimos no solo tienen un papel clave en nuestra salud interior, sino que una dieta equilibrada y saludable, con los alimentos adecuados, también se reflejará en nuestro exterior.

En este sentido, los expertos en belleza y nutrición defienden que la ingesta de los ingredientes adecuados son un elixir de belleza para mantener una piel joven, radiante y reluciente. Tal y como explica a Mujer.es María José Crespín, médica nutricionista de Clínica Menorca, existen distintos nutrientes que nos ayuden a estar guapas por fuera y, por supuesto, por dentro pero, ¿de cuáles se trata? ¿Son fáciles de incluir en nuestra dieta diaria?

Cuatro nutrientes esenciales para la piel

No es necesario recurrir a alimentos exóticos o 'premium' para llevar a cabo una dieta de nutrientes esenciales para la piel. Según explica la Dra. Crespín, existen cuatro que se vuelven imprescindibles para ello y que, afortunadamente, tenemos en nuestra nevera.

Las proteínas. "Porque el colágeno y la elastina de la piel son proteínas", detalla la experta. Por ello, "garantizar un mínimo de proteínas en la alimentación diaria es imprescindible para la piel, para que no haya flacidez". El agua. Imprescindible para que la piel esté hidratada. Vitamina C. "Es un antioxidante para la piel, es imprescindible en la formación de colágeno y es un despigmentante, ayuda a que no aparezcan manchas en la piel", detalla. Vitamina A. " Los carotenos son precursores de la vitamina A, del retinoico. Actúa en la regeneración de la piel", añade.

Para la alergia son buenos alimentos en vitamina C, tales como limones, naranjas, brócoli, patatas o tomates, por lo que siempre ayudará incorporarlos a la dieta. Pixabay/silviarita

¿Cómo incluir de manera fácil estos nutrientes en nuestra dieta?

Con el ritmo frenético de vida, las prisas y el poco tiempo, no siempre resulta sencillo hacer recetas elaboradas para nuestro día a día. Sin embargo, existen distintas alternativas de incluir estos alimentos en nuestras comidas sin necesidad de perder demasiado tiempo. Vayamos una a una...

Comenzamos por las proteínas, que las encontramos en una gran variedad de alimentos pero, tal y como defiende la Dra. Crespín "hay que tener cuidado para que no todas las proteínas vengan de la carne roja, jamón, embutidos, y cuidar las cantidades". En este sentido, debemos poner un poquito de proteína en desayuno, comida y cena, según defiende la experta.

"En el desayuno es fácil, pero si lo hacemos salado es mejor que dulce", detalla. En este sentido, un ejemplo sería una tostada de pan integral con queso fresco, pavo, salmón, huevo o proteína vegana como un poquito de humus de garbanzos. "No hay por qué desayunar solo jamón, hay más opciones", puntualiza.

En la comida ya podemos incluir proteína animal, con alimentos como pollo, marisco, pescado, molusco, huevos… pero no solo carne roja. "Es importante recordar que los huevos no son malos, todo lo contrario, son proteína de referencia", mientras que las legumbres o la quinoa son proteínas vegetarianas "estupendas", puntualiza Crespín.

¿Cómo prepararlas? "Es indiferente siempre que no estén llenas de grasa 'mala' (chorizo, panceta)", comienza la doctora. "Hay un montón de posibilidades, además de las típicas plancha, horno, salteados con poco aceite, papillote, cocida, podemos combinarlas con legumbres, o hacer estas solo con verduras y arroz, mejor integral, en el caso de veganos", asegura.

Garbanzos cocidos. Getty Images/iStockphoto

En segundo lugar, el agua es la clave de todo. Como bien es sabido, se debe beber al menos 1 litro y medio al día pero, existen muchas otras alternativas de consumirla. "Podemos tomarla tal cual o recurrir a cafés americanos, infusiones, caldos… pero cuidado con que estos líquidos alternativos al agua pura no tengan demasiada azúcar o demasiada sal", puntualiza la doctora. Asimismo, recomienda evitar zumos, incluso naturales, refrescos, 'smoothies'. "Estos últimos parecen muy sanos, y están muy ricos, porque tienen mucha fruta pero es mejor tomar la fruta entera". Por ello, si los tomamos es mejor que sean con más verdura (espinaca, apio, perejil…) que frutas y que lleven agua añadida, no leche ni yogur. Por supuesto, no se debe incluir azúcar ni ningún tipo de edulcorante, miel o similar.

Mujer bebiendo vaso de agua Daria Shevtsova / Pexels

Otro de los nutrientes clave para nuestra piel será la vitamina C. Se encuentra en los cítricos, naranjas, mandarinas, pomelos... Por ello, tomar un cítrico al día es lo ideal. "También la encontramos en tomates, pimientos, lechugas... El problema es que se destruye con la cocción, por lo que hay que tomarlo crudo, así que una ensalada al día es básico". Por ejemplo podemos combinar hoja verde con tomates, o pimiento crudo en tiras, mejor que asado.

Además, un buen truco que destaca la doctora es el de aliñar las ensaladas, la carne, el pollo o el pescado con limón, pues "es una forma de poner más vitamina C, que además de potenciar el sabor del plato, es un extra para nuestra belleza", destaca.

Ensalada de rúcula con limón y parmesano Unplash

Finalmente, no podemos olvidarnos de la vitamina A, ya que es "un precursor en los carotenos que está en la verdura, en la zanahoria, la calabaza, la batata, y en muchas verduras de color naranja amarillo; pero también en verduras verdes como espinacas o brócoli, y en frutas amarillas como albaricoques, mangos, que funcionan como pre-vitamina A", especifica la doctora de la Clínica Menorca. También la encontraremos en lácteos enteros, pescado azul, huevos.

Como sugerencia de receta, la experta destaca unas espinacas rehogadas y un poco de queso de Burgos, para tener dos fuentes de vitamina A. Otra opción sería brócoli, zanahoria y huevo duro, o una tortilla de espinacas, con dos fuentes de vitamina A, o un yogur natural sin edulcorar con trozos de albaricoque o mango, dos fuentes de vitamina A.

Puré de calabaza y zanahoria Getty Images/iStockphoto

Otras alternativas 'virales'

Si bien es cierto que los platos 'rápidos' también pueden ser sanos, el poder disfrutar de platos elaborados con una combinación de nutrientes es lo mejor. Pero aunque, se suele pensar que necesitamos tener tiempo, actualmente existen los llamados 'robots de cocina' que permiten cocinar sin necesidad de utilizar los utensilios habituales y de invertir grandes ratos.

Como así ocurre en el mundo de la moda, en cocina también existen alternativas a las grandes marcas 'premium' de este tipo de dispositivos que, teniendo un precio mucho más asequible, ofrecen las mismas funciones. Concretamente el que Aldi lanzó el pasado 2021 fue todo un éxito en ventas y logró hacerse viral por esta relación 'calidad-precio', y este año la cadena lo ha vuelto a lanzar con una nueva versión, que sale a la venta con unidades limitadas el 28 de octubre.

Este robot que se viralizó hace dos años, y promete volver a hacerlo, funciona como olla, sartén, batidora, arrocera, trituradora y, por tanto, sirve para freír, hervir, rallar, picar hielo, batir, guisar, pulverizar, trocear... Y, a diferencia de su anterior versión, este cuenta con pantalla táctil para navegar por más de 350 recetas para salir de la rutina y poder acercarse a una dieta saludable de manera sencilla, pero también con mayor capacidad (para más comensales), programación de temperatura y más niveles de velocidad. Su precio es de 279 € y apunta a agotarse muy pronto.

Robot de cocina Cooker Materpro de Aldi Aldi

Vitamina C también en crema... cosmética

Más allá de lo que ingerimos, nuestra rutina de 'skincare' también es básica para aportar a nuestra piel algunas de las vitaminas que destacan los expertos. Uno de los ingredientes antiedad por excelencia es la vitamina C. Se trata de un activo con un gran poder antioxidante e iluminador, además de ayudar a mejorar la producción de colágeno para que la piel esté más elástica y las arrugas sean menos visibles. No hace falta gastar grandes fortunas en para tener un ritual cosmético efectivo, basta con elegir bien los principios activos y este, sin duda, es uno de ellos.

Crema hidratante con vitamina C Imaqe, 4,95 € en Supermercados Día D.R.

