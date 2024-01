Cuatro desmaquillantes con ingredientes naturales que querrás incluir en tu 'skin care' en 2024

Una correcta limpieza facial es fundamental. Contamos con una gran variedad de productos específicos para cada tipo de piel; sin embargo, en ocasiones no llevamos a cabo una buena rutina de higiene. En España los expertos insisten: la limpieza facial no solo promueve una piel más limpia y sana, sino que también la prepara para absorber mejor los productos que vamos a aplicar después, como sueros e hidratantes.

Aunque la limpieza facial no solo implica limpiar restos de maquillaje que se acumulan a lo largo del día —también es un proceso que favorece la eliminación de impurezas, células muertas y otros residuos de la piel—, sí es una parte muy importante del proceso.

Tres desmaquillantes con ingredientes naturales

La limpiar bien la piel es importante porque ayuda a que puedan penetrar los productos. ARCHIVO

Ya nos comentó a Mujer.es la Dra. Rosa del Río, dermatóloga responsable de la Unidad de Estética Facial de Grupo Pedro Jaén, que uno de los principales errores que cometíamos, es no hacer la limpieza si no hemos aplicado maquillaje: "Este es un error muy común —decía—, a veces asociamos la limpieza a la retirada del maquillaje, la piel acumula suciedad a lo largo del día. Hay que hacer la limpieza por la noche antes de acostarte, aunque no hayas usado maquillaje". De este modo, ayudamos a prevenir problemas cutáneos como el acné o la obstrucción de los poros.

Si los expertos recomiendan hacer limpieza aunque no nos hayamos maquillado, imagínate lo que nos dirían si utilizamos maquillaje diariamente. Recopilamos tres productos desmaquillantes con ingredientes naturales para hacer una correcta limpieza facial.

1. Manteca limpiadora de camomila, The Body Shop

Limpiador camomila, The Body Shop. The Body Shop.

"Elimina el maquillaje con delicadeza en menos de 30 segundos, dejando la piel suave como la seda", explican desde la web. Los ingredientes de este producto se centran en la manteca de karité, que es una cremosa manteca natural, que sirve para nutrir la piel al máximo. También cuenta con extracto de camomila, que tiene efectos calmantes sobre la piel. Disponible en la tienda oficial por 18,00 € (90 ml.). Desde la marca nos aconsejan cómo aplicarlo:

Derrite el tamaño de una nuez en las yemas de los dedos y aplica en el rostro seco, masajea. Observarás como se derrite el maquillaje y continuación, aclara con agua tibia. Retira con una toallita de muselina húmeda o con discos de algodón reutilizables. Utiliza tu lavado facial diario favorito.

2. Caudalíe Vinoclean Aceite Tratante Desmaquillante

Caudalie Vinoclean Cleansing Almond Milk Caudalíe.

El aceite tratante desmaquillante, de Caudalíe, es una mezcla de aceites vegetales nutritivos de origen 100% natural (aceites de almendra dulce, ricino, pepitas de uva y girasol). Desde la marca prometen una gran eficacia incluso con maquillaje waterproof. Además: "Nutre, limpia y elimina todas las impurezas de la piel, embelleciendo a la vez las pestañas gracias al aceite de ricino. Ideal para un desmaquillado eficaz, rápido y sin algodón. Su textura de aceite se transforma en leche al entrar en contacto con el agua para que el aclarado sea fácil y rápido y no quede ningún rastro graso sobre la piel", explican desde la web.

Además de estar compuesto por un cóctel de aceites vegetales de origen 100% natural, este producto es no comedogénico, fórmula probada bajo control dermatológico y oftalmológico, sin parabenos, fenoxietanol, ftalatos, aceites minerales, ni siliconas.

Desde la web recomiendan calentar 3 dosis de este producto en el hueco de las manos y masajear sobre la piel seca, con los ojos cerrados. Emulsionar con un poco de agua y aclarar abundantemente. Está disponible en la web oficial por 18,90 € (150ml.).

3. Gel limpiador de rostro de miel, de Nuxe

Gel limpiador y desmaquillante de miel. Nuxe.

Este gel limpiador, especial para pieles secas y sensibles, limpia, calma y suaviza. Es un desmaquillante suave con miel y girasol, que desmaquilla en un solo gesto, con total suavidad. Este producto de NUXE cuenta con un 93 % de ingredientes de origen natural.

Desde la web de la marca nos recomiendan aplicar una pequeña cantidad (una presión) por la mañana y por la noche sobre el rostro húmedo, evitando el contorno de los ojos. Masajear mediante movimientos circulares para retirar las impurezas y aclarar con agua limpia. Está disponible en la página oficial de la marca por 16,95 € (200 ml.).

4. Desmaquillante natural de Mamita Botanical

Una de las firmas que más está triunfando en el universo 'skincare' es Mamita Botanical. Este desmaquillante 'Night Mask', está formulado para eliminar eficazmente el maquillaje y las impurezas, mientras que proporciona hidratación y calma la piel gracias al extracto de manzanilla y caléndula, presente en su fórmula. Se trata de un producto 3 en 1 de fácil aplicación que también refuerza la función barrera y deja la piel suave, hidratada y elástica. Y, sí, es apta para pieles sensibles. Lo encontramos en la web de la marca por 48 €.

Desmaquillante de Mamita Botanical Cortesía

