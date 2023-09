Rutina de belleza para pieles sensibles: cinco pasos esenciales

Aquellas personas que tienen la piel sensible, propensa a la sequedad, al enrojecimiento y al malestar, necesitan fórmulas que ayuden a cuidar y fortalecer la barrera de la piel. Es importante saber qué productos tolera bien tu piel y cuáles debes evitar, además de alejarte de ingredientes conflictivos como el alcohol, las fragancias, los colorantes y la lanolina.

Las pieles sensibles requieren de una rutina de belleza que sea suave y cuidadosa con ellas para evitar las irritaciones y el enrojecimiento, entre otros problemas. Para evitarlos, te damos los cinco pasos esenciales para una rutina de belleza efectiva para pieles sensibles.

1. Limpieza suave y sin fragancias

Si tienes la piel sensible, es importante que a la hora de seguir tu rutina de limpieza apuestes por hacer uso de un limpiador suave con un pH equilibrado que no altere la barrera natural de la piel, evitando aquellos que tengan fragancias artificiales, puesto que podrían provocar irritación. Por este motivo se recomienda limpiar el rostro con movimientos suaves y con agua tibia, no caliente, ya que así se podrá evitar el enrojecimiento de la piel.

2. Hidratación con ingredientes calmantes

Para realizar tu rutina de belleza adecuada es necesario buscar una crema hidratante que contenga ingredientes humectantes y calmantes, siendo el ácido hialurónico uno de esos que son muy recomendables. A ellos hay que sumar algunos ingredientes naturales como la avena coloidal y la manzanilla, que son muy adecuados para poder calmar la piel al mismo tiempo que se reduce la inflamación de la piel.

Las pieles sensibles deben elegir productos adecuados a sus necesidades. Pexels.

3. Protección solar suave

La protección frente a la radiación solar es importante a lo largo de todo el año y no solo en verano, por lo que siempre se debe utilizar un fotoprotector que cuide la piel, sobre todo en el caso de las pieles sensibles.

Es fundamental elegir un protector solar diseñado para pieles sensibles y que tenga filtros físicos como dióxido de titanio u óxido de zinc en lugar de químicos. Este tipo de protectores son menos propensos a provocar irritación y hay que asegurarse de aplicar una cantidad adecuada y renovar la aplicación con frecuencia, siendo aconsejable hacerlo cada dos horas si se está al aire libre.

4. Productos específicos para pieles sensibles

Después de la adecuada limpieza, la rutina de belleza se debe complementar con el uso de diferentes productos, debiendo aquellas personas que tienen la piel sensible apostar por productos etiquetados como “hipoalergénicos”, “para pieles sensibles” o “sin fragancia”. Esto se debe a que están especialmente formulados para reducir el riesgo de que se puedan llegar a sufrir reacciones adversas.

5. Prueba los productos antes de utilizarlos

Antes de proceder a aplicar cualquier nuevo producto sobre tu rostro o cualquier otra parte de tu cuerpo de manera masiva, si tienes la piel sensible, es especialmente importante que realices una pequeña prueba de parche en una parte discreta de tu piel, como por ejemplo el interior del antebrazo. De esta manera podrás aplicarlo una primera vez para poder detectar posibles reacciones alérgicas antes de aplicarlo en otras partes de tu cuerpo o en todo el mismo. En cualquiera de los casos, es importante mantener una rutina constante para conseguir que la piel se vaya acostumbrando de forma gradual a los productos que utilices.

Además de estos pasos esenciales, hay que recordar la importancia de tener paciencia a la hora de introducir nuevos productos en tu rutina, dándole el tiempo suficiente a la piel para que se adapte, pero siempre estando al tanto de cualquier reacción adversa. De igual modo, siempre será aconsejable consultar con un dermatólogo si tienes la piel sensible.

