Nuevos accesorios para el cuidado facial que harán del 'skin care' nuestra rutina de belleza favorita

Las mascarillas han definido las tendencias de maquillaje, haciendo que el cuidado de la piel y los maquillajes con acabados naturales sean una prioridad. Ahora es momento de resaltar algunos rasgos del rostro, como los ojos, y prestar más atención al cuidado de la piel y a la limpieza, tanto de la epidermis como de las herramientas que utilizamos.

Aunque los accesorios de skin care no son imprescindibles, sí que nos ayudan a distribuir mejor los productos, que penetren adecuadamente en la piel y que sean más efectivos. Por esto mismo, son muchas las personas que cuentan en su neceser con un rodillo de cuarzo o una pieza de gua-sha.

Con la llegada del verano (y con la esperanza de dejar de usar mascarillas en exteriores), buscamos poner nuestra piel a punto para lucirla más bonita y sana que nunca.

La exfoliación es un paso fundamental para lucir una piel bonita, sin embargo, hay que tener cuidado con lo que utilizamos para no dañar nuestro cutis. Si no nos convencen los exfoliantes químicos, podemos optar por mecánicos que no sean agresivos, como la esponja Miracle Cleansing Finger Mitt de Real Techniques.

Esta esponja proporciona una exfoliación suave y agradable; además, su forma facilita la aplicación del producto necesario para realizar una limpieza en profundidad. Dicha esponja cuenta con un estuche de silicona que facilita su correcto secado y almacenaje gracias a las dos ranuras de ventilación, evitando la temida proliferación de bacterias.

Esponja exfoliante de Real Techniques. REAL TECHNIQUES

La piel de los ojos es de las más delicadas que tenemos, por eso, a la hora de cuidarla debemos prestarle la máxima atención y hacerlo con tacto. Uno de los trucos más repetidos es usar el dedo anular para repartir el contorno, sin embargo, podemos llevar esto al siguiente nivel.

El Mini Under Eye Reviver de Real Techniques es el nuevo roll-on en formato mini para el contorno de ojos que nos ayudará a cuidar mejor de esta zona tan frágil. Esta herramienta de acero inoxidable reduce la inflamación y la hinchazón de la parte inferior de los ojos, refrescando, calmando y aumentando la absorción de los productos aplicados. Por su parte, los parches reutilizables para el contorno de los ojos suavizan y aumentan la luminosidad de la piel.

'Roll-on' para las ojeras de Real Techniques. REAL TECHNIQUES

Uno de nuestros pasos favoritos es sin lugar a dudas el momento de usar mascarillas. Aunque estamos en pleno auge de las mascarillas de tejido, no podemos olvidar las que aplicamos directamente en nuestro rostro, como las de arcilla, que tienen múltiples propiedades.

El problema que encontramos es que, al momento de aplicarlas, pueden resultar muy pringosas. Si a esto le sumamos que tengamos las uñas largas y se nos cuele el producto por debajo de ellas, hará de esta tarea algo tan tedioso que no queramos volver a usarlas.

Sin embargo, existen herramientas que nos ayudan a hacer este paso más sencillo, como el set Masking Duo de Real Techniques. El diseño ergonómico del aplicador actúa como una extensión de la mano, facilitando el proceso de aplicación. El pack también incluye una toalla, confeccionada con algodón ligero, para eliminar suavemente los restos de la mascarilla y facilitar la apertura de los poros para que los productos aplicados posteriormente penetren mejor en la piel.